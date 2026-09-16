Kasapta Hazır Kıyma Dönemi Bitti: Yeni Kural Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle kasaplarda 'hazır kıyma' dönemi bugün itibarıyla resmen sona erdi. Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2026/15), 16 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre kıyma artık tezgahta önceden hazırlanıp bekletilemeyecek, yalnızca müşterinin talebi üzerine anında çekilecek.
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Yeni tebliğe göre kıyma artık kasap tezgahında önceden hazırlanıp bekletilemeyecek, yalnızca müşterinin talebi üzerine anında çekilecek.
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Ancak yasak sadece bekletmeyle sınırlı kalmıyor: Çiğ ete ve kıymaya artık hiçbir gıda katkı maddesi karıştırılamayacak.
Kritik detay şu: Bu kural bir öneri ya da taslak değil, bizzat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bağlayıcı bir mevzuat.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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