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Kasapta Hazır Kıyma Dönemi Bitti: Yeni Kural Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Kasapta Hazır Kıyma Dönemi Bitti: Yeni Kural Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 09:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeyle kasaplarda 'hazır kıyma' dönemi bugün itibarıyla resmen sona erdi. Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2026/15), 16 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre kıyma artık tezgahta önceden hazırlanıp bekletilemeyecek, yalnızca müşterinin talebi üzerine anında çekilecek.

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Yeni tebliğe göre kıyma artık kasap tezgahında önceden hazırlanıp bekletilemeyecek, yalnızca müşterinin talebi üzerine anında çekilecek.

Yeni tebliğe göre kıyma artık kasap tezgahında önceden hazırlanıp bekletilemeyecek, yalnızca müşterinin talebi üzerine anında çekilecek.

Yeni tebliğin en çok konuşulan maddesi, market ve kasap reyonlarında görmeye alıştığımız hazır kıyma tepsilerini doğrudan hedef alıyor. Düzenlemeye göre kıyma, kanatlı kıyma, köfte ve yöresel ürünler dışındaki hazırlanmış kırmızı et karışımları artık yalnızca tüketicinin talebi üzerine, gözü önünde anında hazırlanabilecek. Yani bir kasap, sabahtan kıyma çekip tezgahta bekletemeyecek; müşteri istediği anda, istediği et parçasından kıyma çektirebilecek.

Bakanlık bu maddenin gerekçesini tazelik ve gıda güvenliği olarak açıklıyor: saatlerce vitrinde bekleyen kıymanın bakteri üremesine daha açık olduğu, ayrıca hangi et parçasından yapıldığının tüketici tarafından denetlenemediği belirtiliyor. Kural, büyük marketlerin paketli kıyma üretim hatlarını değil, doğrudan kasap ve şarküteri tezgahlarındaki 'hazır bekleyen' kıymayı kapsıyor.

Ancak yasak sadece bekletmeyle sınırlı kalmıyor: Çiğ ete ve kıymaya artık hiçbir gıda katkı maddesi karıştırılamayacak.

Ancak yasak sadece bekletmeyle sınırlı kalmıyor: Çiğ ete ve kıymaya artık hiçbir gıda katkı maddesi karıştırılamayacak.

Tebliğ, kıyma bekletme yasağıyla birlikte içeriğe de doğrudan müdahale ediyor. Buna göre çiğ ete ve kıymaya artık hiçbir gıda katkı maddesi eklenemeyecek; renklendirici ya da su tutucu katkılarla 'şişirilmiş' kıyma satışının önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin bir diğer maddesi ise mekanik ayrılmış kırmızı etin kıyma ve hazırlanmış et karışımlarında kullanımını tamamen yasaklıyor.

Mekanik ayırma yöntemi, kemik üzerinde kalan et artıklarının basınçla sıyrılmasıyla elde ediliyor ve kırmızı ette şimdiye kadar sınırlı da olsa kullanılabiliyordu. Yeni tebliğle bu uygulama kırmızı et tarafında tamamen devre dışı bırakılıyor; amacın kıymanın gerçek kas etinden üretilmesini garanti altına almak olduğu vurgulanıyor.

Kritik detay şu: Bu kural bir öneri ya da taslak değil, bizzat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bağlayıcı bir mevzuat.

Kritik detay şu: Bu kural bir öneri ya da taslak değil, bizzat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bağlayıcı bir mevzuat.

Bu noktada altı çizilmesi gereken bir detay var: Söz konusu kurallar bir taslak, bir öneri ya da bakanlığın basın açıklaması düzeyinde kalan bir niyet beyanı değil. Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği, 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/15 sayılı tebliğ olarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Bu da kuralların artık bağlayıcı mevzuat olduğu, denetimlerde doğrudan referans alınabileceği anlamına geliyor.

Tebliğ, işletmelere geçiş süresi de tanıyor: Mevcut kasap ve et işletmeleri 31 Mart 2027'ye kadar eski kurallara göre faaliyetlerini sürdürebilecek. O tarihten önce piyasaya sunulmuş ürünler de raf ömürleri doluncaya kadar satılabilecek. Ancak 31 Mart 2027'den sonra hazır kıyma bekletme yasağı tüm işletmeler için istisnasız uygulanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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