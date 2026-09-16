Kasapta Hazır Kıyma Dönemi Bitti: Yeni Kural Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Yeni tebliğin en çok konuşulan maddesi, market ve kasap reyonlarında görmeye alıştığımız hazır kıyma tepsilerini doğrudan hedef alıyor. Düzenlemeye göre kıyma, kanatlı kıyma, köfte ve yöresel ürünler dışındaki hazırlanmış kırmızı et karışımları artık yalnızca tüketicinin talebi üzerine, gözü önünde anında hazırlanabilecek. Yani bir kasap, sabahtan kıyma çekip tezgahta bekletemeyecek; müşteri istediği anda, istediği et parçasından kıyma çektirebilecek.

Bakanlık bu maddenin gerekçesini tazelik ve gıda güvenliği olarak açıklıyor: saatlerce vitrinde bekleyen kıymanın bakteri üremesine daha açık olduğu, ayrıca hangi et parçasından yapıldığının tüketici tarafından denetlenemediği belirtiliyor. Kural, büyük marketlerin paketli kıyma üretim hatlarını değil, doğrudan kasap ve şarküteri tezgahlarındaki 'hazır bekleyen' kıymayı kapsıyor.