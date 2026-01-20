onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu Et Ürünlerinin Kaç Kez Dondurulacağını Yanıtladı

Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu Et Ürünlerinin Kaç Kez Dondurulacağını Yanıtladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.01.2026 - 01:09

İçerik Devam Ediyor

Gıda mühendisi Tuba Bayburtluoğlu Instagram hesabından gıdalara dair bilgilendirici paylaşımlarla öne çıkıyor. Sağlığa zararlı içerikli maddeleri ve vücudumuza zarar veren gıdaları da tek tek sayan Bayburtluoğlu çok merak edilen bir soruyu yanıtladı. Buzluktaki etlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulması konusunu anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Her ürün için bir dondurma bir çözdürme hakkımız var"

"Her ürün için bir dondurma bir çözdürme hakkımız var"

Pişir ve Bitir: Çözdürdüğünüz gıdayı pişirip tüketmeniz en güvenli yoldur.

İkinci Dondurma Hakkı: Eğer gıdayı çözdürdükten sonra pişirirseniz, hem mikroorganizma sayısını tekrar düşürmüş hem de gıdanın fiziksel ve yapısal durumunu değiştirmiş olursunuz. Bu durumda gıdayı (pişmiş haliyle) tekrar dondurucuya atma hakkınız doğar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın