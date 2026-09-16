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Melike Şahin Son Haliyle Ortaya Çıktı: Doğuma Günler Kala Paylaştığı Pozlar Gözlerden Kalpler Çıkardı!

Melike Şahin Son Haliyle Ortaya Çıktı: Doğuma Günler Kala Paylaştığı Pozlar Gözlerden Kalpler Çıkardı!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 08:52
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Şarkıcı Melike Şahin, iş insanı Sedat Arpalık ile beklediği ilk bebeğinin doğumuna gün sayıyor. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerinde çektirdiği yeni fotoğrafları paylaşan sanatçı, kısa sürede takipçilerinin gündemine oturdu.

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Melike Şahin, 5 yıl boyunca Baba Zula grubunun vokalistliğini yaptıktan sonra 2017'de solo kariyerine başladı.

Melike Şahin, 5 yıl boyunca Baba Zula grubunun vokalistliğini yaptıktan sonra 2017'de solo kariyerine başladı.

2012-2017 arasında Baba Zula grubunda vokalistlik yapan ünlü sanatçı 2017'de yönetmen Tony Gatlif'in Djam filminde seslendirdiği şarkılarla Cannes Film Festivali'nde sahne aldı. Aynı yıl başladığı solo kariyerinde 2021'de Merhem, ardından Akkor albümlerini çıkardı. Eşi iş insanı Sedat Arpalık ile 2023'te evlenen sanatçı, Ağustos'taki İstanbul Harbiye konserinin ardından hamileliği sebebiyle sahnelere ara verdi.

Melike Şahin, hamileliğinin son günlerinde paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinden yoğun beğeni topladı.

Melike Şahin, hamileliğinin son günlerinde paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinden yoğun beğeni topladı.

Hamileliğinin dokuzuncu ayında olan Melike Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla kısa sürede binlerce beğeni topladı. Karnı burnunda pozlar veren sanatçı, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 2023'te evlendiği iş insanı Sedat Arpalık ile ilk çocuklarını bekleyen çift, mutlu haberi aylar önce duyurmuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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