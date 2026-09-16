Melike Şahin Son Haliyle Ortaya Çıktı: Doğuma Günler Kala Paylaştığı Pozlar Gözlerden Kalpler Çıkardı!
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Şarkıcı Melike Şahin, iş insanı Sedat Arpalık ile beklediği ilk bebeğinin doğumuna gün sayıyor. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerinde çektirdiği yeni fotoğrafları paylaşan sanatçı, kısa sürede takipçilerinin gündemine oturdu.
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Melike Şahin, 5 yıl boyunca Baba Zula grubunun vokalistliğini yaptıktan sonra 2017'de solo kariyerine başladı.
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Melike Şahin, hamileliğinin son günlerinde paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinden yoğun beğeni topladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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