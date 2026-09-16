Sütte Yeni Dönem: Yağ Oranından Şeker Miktarına Kadar Kurallar Değişti, Doğal İbaresi Sınırlandı

Yeni tebliğe göre 100 mililitre sütteki yağ miktarı artık markanın değil, Resmi Gazete'nin belirlediği rakamların işi. Tam yağlı süt en az 3,5 gram, yağlı süt 3,0-3,5 gram, yarım yağlı süt 1,5-1,8 gram süt yağı içermek zorunda; yağsız süt olarak satılabilmek için de bu oranın 0,15 gramın altına inmesi gerekiyor. Daha önce üreticilerin serbestçe belirlediği ara yağ oranları böylece tamamen kaldırıldı, paketin üzerinde bu dört sınıfın dışında bir ifadeye artık yer verilemeyecek.

Etikette en çok gündem olan değişikliklerden biri de 'doğal' ibaresiyle ilgili. Katkı maddesi, çeşni ya da aroma verici içeren hiçbir süt bundan böyle 'doğal' yazısını taşıyamayacak; laktozsuz ya da laktozu azaltılmış ürünler de bu kapsamda değerlendirilecek. Bakanlığın gerekçesi, market rafında 'doğal' yazan ama içeriği fabrikasyon katkılarla değişmiş ürünlerin tüketiciyi yanıltmasının önüne geçmek. İbareyi ambalajında görebilecek tek grup, yapısına hiçbir müdahale yapılmamış tam yağlı ve yağlı sütler oldu.