Sütte Yeni Dönem: Yağ Oranından Şeker Miktarına Kadar Kurallar Değişti, Doğal İbaresi Sınırlandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarındaki sütlerin üretim ve etiketleme kurallarını yeniden yazdı. 16 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/19 sayılı tebliğle sütler artık net rakamlarla tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olarak sınıflandırılacak; 'doğal' ibaresinin kullanımı daraltılacak, çeşnili sütlerdeki şeker oranına da üst sınır getirilecek. Değişiklik, tüketicinin markette elindeki kutunun içeriğini artık çok daha net okuyabilmesini hedefliyor.
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Sütler artık gram gram ölçülen dört kategoriye ayrıldı: Tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız.
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Çeşnili sütte şeker sınırı yüzde 9,5'te kaldı, "Taze süt" ile "uzun ömürlü süt" artık ayrı etiketlenecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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