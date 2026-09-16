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Sütte Yeni Dönem: Yağ Oranından Şeker Miktarına Kadar Kurallar Değişti, Doğal İbaresi Sınırlandı

Sütte Yeni Dönem: Yağ Oranından Şeker Miktarına Kadar Kurallar Değişti, Doğal İbaresi Sınırlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 08:43
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Tarım ve Orman Bakanlığı, market raflarındaki sütlerin üretim ve etiketleme kurallarını yeniden yazdı. 16 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/19 sayılı tebliğle sütler artık net rakamlarla tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olarak sınıflandırılacak; 'doğal' ibaresinin kullanımı daraltılacak, çeşnili sütlerdeki şeker oranına da üst sınır getirilecek. Değişiklik, tüketicinin markette elindeki kutunun içeriğini artık çok daha net okuyabilmesini hedefliyor.

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Sütler artık gram gram ölçülen dört kategoriye ayrıldı: Tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız.

Sütler artık gram gram ölçülen dört kategoriye ayrıldı: Tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız.

Yeni tebliğe göre 100 mililitre sütteki yağ miktarı artık markanın değil, Resmi Gazete'nin belirlediği rakamların işi. Tam yağlı süt en az 3,5 gram, yağlı süt 3,0-3,5 gram, yarım yağlı süt 1,5-1,8 gram süt yağı içermek zorunda; yağsız süt olarak satılabilmek için de bu oranın 0,15 gramın altına inmesi gerekiyor. Daha önce üreticilerin serbestçe belirlediği ara yağ oranları böylece tamamen kaldırıldı, paketin üzerinde bu dört sınıfın dışında bir ifadeye artık yer verilemeyecek.

Etikette en çok gündem olan değişikliklerden biri de 'doğal' ibaresiyle ilgili. Katkı maddesi, çeşni ya da aroma verici içeren hiçbir süt bundan böyle 'doğal' yazısını taşıyamayacak; laktozsuz ya da laktozu azaltılmış ürünler de bu kapsamda değerlendirilecek. Bakanlığın gerekçesi, market rafında 'doğal' yazan ama içeriği fabrikasyon katkılarla değişmiş ürünlerin tüketiciyi yanıltmasının önüne geçmek. İbareyi ambalajında görebilecek tek grup, yapısına hiçbir müdahale yapılmamış tam yağlı ve yağlı sütler oldu.

Çeşnili sütte şeker sınırı yüzde 9,5'te kaldı, "Taze süt" ile "uzun ömürlü süt" artık ayrı etiketlenecek.

Çeşnili sütte şeker sınırı yüzde 9,5'te kaldı, "Taze süt" ile "uzun ömürlü süt" artık ayrı etiketlenecek.

Çeşnili içme sütlerinde eklenebilecek şeker miktarı kütlece en fazla yüzde 5'le sınırlandı, ürünün toplam şeker oranı da yüzde 9,5'i geçemeyecek; ambalajın ön yüzünde ilave şeker yüzdesinin açıkça yazılması zorunlu hale getirildi. Meyveli ya da çeşnili sütlerde en az yüzde 1 oranında gerçek çeşni bulunması şart koşulurken, glukoz ve fruktoz şurubu gibi türev tatlandırıcıların kullanımı tamamen yasaklandı; aroma vericilerde de yalnızca doğal kaynaklı olanlara izin verilecek. Tebliğ ayrıca 'taze süt' ile 'uzun ömürlü süt' arasına net bir çizgi çekti: en fazla 6 derecede saklanan ve 3-7 gün içinde tüketilmesi gereken pastörize sütler 'taze süt', oda sıcaklığında aylarca dayanan UHT ve sterilize ürünler ise 'uzun ömürlü süt' olarak etiketlenecek; 'günlük süt' ya da 'köy sütü' gibi çağrışım yaratan ifadelere artık izin verilmiyor.

Düzenleme, aynı hafta yürürlüğe giren başka bir gıda mevzuatı değişikliğiyle de örtüşüyor: 14 Eylül 2026'da devreye giren 'Okul Gıdası' tebliği kapsamında kantinlerde artık yalnızca logolu ürünler satılabilecek, süt de bu listede yer alan temel ürünlerden biri. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz, benzer düzenlemelerde içeriğin değil denetimin asıl mesele olduğuna dikkat çekerek 'Tebliğ aslında genel olarak baktığınızda oldukça yeterli ve kapsamlı... ama en önemli kısımlardan birisi de denetim.' değerlendirmesini yapmıştı. Mevcut üreticilere yeni içme sütü kurallarına uyum için tanınan süre ise 31 Mart 2027'de doluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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