Gıda Etiketlerinde Yeni Dönem: Tüketiciyi Yanıltan İbareler Yasaklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2026 - 00:16

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan 'algı oyunlarına' karşı neşteri vurdu. Artık ürün paketleri üzerinde yerli mi yoksa ithal mi olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratan hiçbir ibareye yer verilemeyecek.

Tüketiciyi yanıltan detaylar yasaklandı.

Son dönemde market raflarında sıkça rastlanan 'yabancı menşeli gibi görünen yerli ürünler' veya 'yerli imajı çizilen ithal gıdalar' artık tarih oluyor. Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, ürünün gerçek kökenini gizleyen veya saptıran her türlü marka ismi, ifade, sembol ve görselin kullanımı tamamen yasaklandı. Düzenleme, tüketicinin raftaki ürüne baktığında yanılsama yaşamasını engellemeyi ve şeffaf bir bilgilendirme sağlamayı hedefliyor.

Ambalajlarda da yeni bir dönem başlıyor.

Artık yurt içinde üretilen bir ürünün üzerinde sırf 'ithal' algısı yaratmak için kullanılan yabancı dildeki sloganlar, bayraklar veya belirli bir ülkeyi çağrıştıran grafik tasarımlar yer alamayacak. Aynı şekilde, yurt dışından gelen ürünlerin ambalajlarında da tüketicide 'Türkiye'de üretildi' izlenimi uyandıracak yerel motiflerin kullanımı engellenecek. Bu hamleyle, gıda okuryazarlığının artırılması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Vatandaş denetçi olacak.

Bakanlık, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurgularken vatandaşa da önemli bir görev yükledi. Tüketiciler, ambalajında yanıltıcı bir ifade veya görsel olduğundan şüphelendiği ürünleri 'Güvenilir Gıda' mobil uygulaması üzerinden anlık olarak bildirebilecek. Şikayetler doğrultusunda yapılacak incelemelerde kurallara uymayan markalara ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
