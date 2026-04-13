Gıda Etiketlerinde Yeni Dönem: Tüketiciyi Yanıltan İbareler Yasaklandı

Son dönemde market raflarında sıkça rastlanan 'yabancı menşeli gibi görünen yerli ürünler' veya 'yerli imajı çizilen ithal gıdalar' artık tarih oluyor. Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, ürünün gerçek kökenini gizleyen veya saptıran her türlü marka ismi, ifade, sembol ve görselin kullanımı tamamen yasaklandı. Düzenleme, tüketicinin raftaki ürüne baktığında yanılsama yaşamasını engellemeyi ve şeffaf bir bilgilendirme sağlamayı hedefliyor.