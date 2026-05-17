Hamile Melike Şahin’in Karnındaki Bebeğin Ritme Uyan Tekmeleri Olay Oldu!

“Nasır”, “Pusulam Rüzgar”, “Canın Beni Çekti” ve “Durma Yürüsene” gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı sanatçı, güçlü yorumuyla dinleyenleri adeta büyülüyor. Son yıllarda konser biletlerini dakikalar içinde tüketen isimlerden biri haline gelen Melike Şahin sahnedeki enerjisi ve duygusal performanslarıyla da büyük övgü topluyor.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Şahin, özellikle kendisinden yaşça büyük olan eşi Sedat Arpalık ile ilişkisi nedeniyle uzun süre konuşulmuştu. Gözlerden uzak ama oldukça sağlam bir ilişki yaşayan çift, 2023 yılında sade bir törenle evlenmişti.

Yaş farkı nedeniyle sosyal medyada haklarında sayısız yorum yapılsa da Melike Şahin, ilişkisini her fırsatta sahiplenmiş ve mutluluğunu gizlememişti. Geçtiğimiz günlerde ise çiftten hayranlarını sevindiren müjdeli haber geldi.