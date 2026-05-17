Hamile Melike Şahin’in Karnındaki Bebeğin Ritme Uyan Tekmeleri Olay Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Geçtiğimiz hafta konserinde hamile olduğunu açıklayan Melike Şahin, bu kez bebeğinin attığı minik tekmelerle gündem oldu. Şarkı söylerken ritme ayak uyduran bebeğin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son dönemin en güçlü kadın vokallerinden biri haline gelen Melike Şahin, sadece şarkılarıyla değil kendine has tarzı ve özgün sesiyle de müzik dünyasında bambaşka bir yere sahip olmayı başardı.

“Nasır”, “Pusulam Rüzgar”, “Canın Beni Çekti” ve “Durma Yürüsene” gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı sanatçı, güçlü yorumuyla dinleyenleri adeta büyülüyor. Son yıllarda konser biletlerini dakikalar içinde tüketen isimlerden biri haline gelen Melike Şahin sahnedeki enerjisi ve duygusal performanslarıyla da büyük övgü topluyor. 

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Şahin, özellikle kendisinden yaşça büyük olan eşi Sedat Arpalık ile ilişkisi nedeniyle uzun süre konuşulmuştu. Gözlerden uzak ama oldukça sağlam bir ilişki yaşayan çift, 2023 yılında sade bir törenle evlenmişti. 

Yaş farkı nedeniyle sosyal medyada haklarında sayısız yorum yapılsa da Melike Şahin, ilişkisini her fırsatta sahiplenmiş ve mutluluğunu gizlememişti. Geçtiğimiz günlerde ise çiftten hayranlarını sevindiren müjdeli haber geldi.

Böyle bir gelişmenin gündeme geleceğini kimse tahmin etmezken, Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık’ın bebek beklediği ortaya çıktı.

Müjdeli haberi bizzat kendisi veren Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozlarla kısa sürede gündem olmayı başarmıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrası sosyal medyada yorum yağarken, birçok hayranı şaşkınlığını gizleyemedi. Paylaşılan karelerde Melike Şahin’in hamileliğini en az 4-5 aydır gizlediği dikkat çekerken, özellikle tercih ettiği elbisenin rengi takipçilerinin gözünden kaçmadı. 

Şarkıcının pembe tonlarındaki kombini sonrası sosyal medya kullanıcıları “Acaba kız mı geliyor?” sorusunu sormadan edememişti. Ancak kısa süre sonra gazeteci Akif Yaman’ın haberine göre Melike Şahin’in bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti. 

Ünlü şarkıcının anne olmaya hazırlandığı haberinin ardından hayranları hem şaşkınlıklarını hem mutluluklarını yorumlarda paylaşırken, çift için binlerce tebrik mesajı yağmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Melike Şahin’in hamilelik haberini duyurduğu konserden paylaşılan görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sahnedeyken şarkı söylemeye devam eden Şahin’in karnındaki bebeğin attığı minik tekmeler dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı. 

Özellikle müziğin ritmiyle birlikte hareket eden bebeğin o anları kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar “Daha doğmadan annesinin konserine eşlik ediyor”, “Ritme şimdiden ayak uydurmuş” ve “Bu çocuk belli ki müziğin içine doğacak” yorumları yaptı.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
