Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Cannes Kombiniyle Hayal Kırıklığına Uğrattı!

13 Mayıs’ta başlayan ve bu yıl 79’uncusu düzenlenen festival, hafta başından bu yana adeta ünlüler geçidine sahne oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema dünyasının en büyük yıldızlarının yanı sıra influencer’lar, moda ikonları ve birçok Türk ünlü isim de Cannes kırmızı halısında boy gösterdi.

Özellikle Türkiye’den festivale katılan isimlerin tercih ettiği kombinler sosyal medyada günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Demet Özdemir, Gülsim Ali, Sümeyye Aydoğan, Melisa Aslı Pamuk ve Hande Erçel gibi isimler festival boyunca hem şıklıklarıyla hem de eleştirilen seçimleriyle gündemden düşmedi.

Bazı kombinler sosyal medyada övgü yağmuruna tutulurken bazı isimler ise moda konusunda sınıfta kaldıkları yorumlarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle X kullanıcıları yine acımasızdı; kimi kombinler için “Hollywood yıldızı gibi olmuş” yorumları yapılırken, kimileri için ise “Bu da Cannes’a giyilir mi?” tepkileri peş peşe geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de festivalin kırmızı halısı resmen moda savaşına dönüştü.