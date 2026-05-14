article/comments
article/share
Haberler
Magazin
As Bayrakları: Dua Lipa'dan Manifest Sürprizi!

As Bayrakları: Dua Lipa'dan Manifest Sürprizi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2026 - 17:46

Manifest cephesinden hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme geldi! Dua Lipa’nın, Manifest kızlarının festival afişini paylaşması sosyal medyada olay oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manifest son dönemde Türk pop müziğine adeta yepyeni bir soluk getiren grupların başında geliyor.

Manifest son dönemde Türk pop müziğine adeta yepyeni bir soluk getiren grupların başında geliyor.

Kısa sürede yakaladıkları büyük çıkışla sosyal medyada dev bir hayran kitlesi oluşturan grup, enerjik sahne performansları, güçlü dans koreografileri ve dillere dolanan şarkılarıyla dikkat çekiyor. Her biri ayrı ayrı sosyal medyada fenomen haline gelen Manifest üyeleri; tarzları, tavırları ve sahne enerjileriyle özellikle genç kuşağın radarına girmeyi başardı. 

Çıkardıkları şarkılar milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, grup kısa sürede sadece Türkiye’de değil yurt dışında da konuşulmaya başladı. Özellikle son dönemde yaptıkları sürpriz iş birlikleri ve büyük sahne performanslarıyla adlarından sıkça söz ettiren kızlar, birçok kullanıcı tarafından “Türkiye’nin yeni nesil girl band’i” olarak yorumlanıyor. Hayranları ise grubun her üyesinin tek başına bile yıldız ışığı taşıdığını düşünüyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir, kızları en son Ajda Pekkan'la düet yaptıkları 'Hileli' şarkısıyla konuşmuş, yine ve yeniden hayran kalmıştık.

Geçtiğimiz günlerde de Manifest cephesinden hayranlarını inanılmaz heyecanlandıran bir gelişme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Manifest cephesinden hayranlarını inanılmaz heyecanlandıran bir gelişme gelmişti.

Grup üyelerinin, Dua Lipa ve ailesi tarafından organize edilen Sunny Hill Festival’de sahne alacağı ortaya çıkmıştı. Kosova’nın Priştine şehrinde düzenlenen ve Avrupa’nın en dikkat çeken festivallerinden biri olarak gösterilen Sunny Hill Festivali’nde daha önce Edis de sahne almış, hatta Dua Lipa’yla bir araya gelerek çok konuşulmuştu. 

Bu yıl ise Manifest kızlarının; Shawn Mendes, Anyma, Mochakk ve daha birçok dünya yıldızıyla aynı festival kadrosunda yer alması Türk müzikseverlerde büyük gurur yaratmıştı. Festivalin resmi hesabının Manifest için yaptığı “Yepyeni bir dalgayı beraberlerinde getiriyorlar” paylaşımı da sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Fakat geçtiğimiz saatlerde olayla ilgili çok daha büyük bir sürpriz yaşandı!

Fakat geçtiğimiz saatlerde olayla ilgili çok daha büyük bir sürpriz yaşandı!

Dua Lipa, Instagram hesabından Manifest kızlarının festival afişini paylaşarak resmen destek verdi. Dua Lipa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Manifest hayranları adeta çıldırdı. “As bayrakları!” yorumları havada uçuşurken, birçok kullanıcı grubun artık global sahneye göz kırptığını söylemeye başladı. 

Özellikle Türk bir girl grubunun Dua Lipa tarafından paylaşılması sosyal medyada büyük olay olurken, hayranlar bu gelişmeyi “Manifest için yeni bir dönem başladı” sözleriyle kutladı. Görünen o ki Manifest kızları, sadece Türkiye’de değil dünya sahnesinde de konuşulmaya hazırlanıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
5
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın