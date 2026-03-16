16 – 22 Mart 2026 Haftalık Numereskobunuz: Bolluk – Bereket – Aşk Mührü

Sayı Sekansı: 118 528 741 369 888

Bu sekansın haftalık çalışmasında temel niyet; hayatın dört ana alanında uyum yaratmaktır: aşk, iş, para ve şans.

Bu sekansın titreşim yapısını anlamak için sayıları tek tek ele almak gerekir.

118 sayısı yeni bir başlangıç ve kalp merkezinin açılmasıyla ilgilidir. Bu frekans insanın hayatında yeni bir kapı açma enerjisi taşır. Özellikle ilişkilerde geçmişten gelen duygusal blokların çözülmesini destekler. Aynı zamanda kişinin kader yolunda doğru insanlarla karşılaşmasına yardım eden bir frekanstır.

528 sayısı numerolojide dönüşüm ve şifa frekansı olarak bilinir. Bolluk bilinci ile bağlantılıdır. İnsan zihnindeki “kıtlık korkusunu” dönüştürerek para ve fırsat akışını kolaylaştırdığı kabul edilir. İş hayatında doğru karar alma ve fırsatları fark etme kapasitesini güçlendiren bir titreşimdir.

741 sayısı zihinsel berraklık ve doğru yön bulma enerjisidir. Hayatta ilerlemek isteyen ancak hangi yolu seçeceğini bilemeyen kişiler için yön açıcı bir titreşimdir. Özellikle kariyer kararlarında ve ilişkilerde doğru seçimler yapmayı destekler.

369 sayısı evrensel uyum ve çekim yasasının güçlü sayılarından biridir. Nikola Tesla’nın da vurguladığı gibi 3, 6 ve 9 sayıları evrenin matematiksel anahtarları olarak kabul edilir. Bu frekans niyetlerin daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olan bir enerji alanı oluşturur.

888 sayısı ise bolluk, maddi güç ve finansal akışın sembolik sayısıdır. Bu titreşim paranın dolaşımını ve bereket enerjisini artırmaya yönelik kabul edilir. Aynı zamanda kişinin emeğinin karşılığını almasına yardımcı olan bir frekanstır.

Bu sayıların birleşimi; kalp enerjisini açan, zihni netleştiren, fırsatları görünür kılan ve maddi akışı güçlendiren bir frekans alanı oluşturur.