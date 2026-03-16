16 – 22 Mart 2026 Haftalık Numereskobunuz: Bolluk – Bereket – Aşk Mührü

Dr.Astrolog Şenay Devi
16.03.2026 - 18:08

Sayı Sekansı: 118 528 741 369 888

Bu sekansın haftalık çalışmasında temel niyet; hayatın dört ana alanında uyum yaratmaktır: aşk, iş, para ve şans.

Bu sekansın titreşim yapısını anlamak için sayıları tek tek ele almak gerekir.

118 sayısı yeni bir başlangıç ve kalp merkezinin açılmasıyla ilgilidir. Bu frekans insanın hayatında yeni bir kapı açma enerjisi taşır. Özellikle ilişkilerde geçmişten gelen duygusal blokların çözülmesini destekler. Aynı zamanda kişinin kader yolunda doğru insanlarla karşılaşmasına yardım eden bir frekanstır.

528 sayısı numerolojide dönüşüm ve şifa frekansı olarak bilinir. Bolluk bilinci ile bağlantılıdır. İnsan zihnindeki “kıtlık korkusunu” dönüştürerek para ve fırsat akışını kolaylaştırdığı kabul edilir. İş hayatında doğru karar alma ve fırsatları fark etme kapasitesini güçlendiren bir titreşimdir.

741 sayısı zihinsel berraklık ve doğru yön bulma enerjisidir. Hayatta ilerlemek isteyen ancak hangi yolu seçeceğini bilemeyen kişiler için yön açıcı bir titreşimdir. Özellikle kariyer kararlarında ve ilişkilerde doğru seçimler yapmayı destekler.

369 sayısı evrensel uyum ve çekim yasasının güçlü sayılarından biridir. Nikola Tesla’nın da vurguladığı gibi 3, 6 ve 9 sayıları evrenin matematiksel anahtarları olarak kabul edilir. Bu frekans niyetlerin daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olan bir enerji alanı oluşturur.

888 sayısı ise bolluk, maddi güç ve finansal akışın sembolik sayısıdır. Bu titreşim paranın dolaşımını ve bereket enerjisini artırmaya yönelik kabul edilir. Aynı zamanda kişinin emeğinin karşılığını almasına yardımcı olan bir frekanstır.

Bu sayıların birleşimi; kalp enerjisini açan, zihni netleştiren, fırsatları görünür kılan ve maddi akışı güçlendiren bir frekans alanı oluşturur.

Suya Okunarak Uygulama Yöntemi

Her gün sabah veya gece uygulanabilir.

Bir bardak temiz su alınır.

Gözler kapatılır ve niyet edilir.

Şu cümle üç kez söylenir:

“Hayatıma bolluk, bereket, sevgi ve doğru fırsatlar akıyor.”

Ardından sayı sekansı yavaş ve bilinçli şekilde okunur:

118 528 741 369 888

Bu sekans 3, 7 veya 9 kez okunabilir.

Sonrasında su içilir.

Bu uygulama 16 Mart – 22 Mart 2026 arasında her gün tekrarlanır.

Doğum Yılı Sayısına Göre Etkiler

Numerolojide doğum yılı sayısı, kişinin yaşam titreşimini temsil eder. Aşağıdaki yorumlar 1’den 9’a kadar olan yaşam yolu frekanslarına göre hazırlanmıştır.

Doğum Yılı Sayısı 1

Bu sekans özellikle liderlik enerjinizi güçlendirebilir. İş hayatında yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Kendinizi daha cesur ve kararlı hissedebilirsiniz. Finansal konularda yeni bir başlangıç yapma enerjisi oluşabilir. Aşk hayatında ise kontrolcü tutum yerine daha açık bir iletişim kurmanız ilişkilerinizi güçlendirebilir.

Doğum Yılı Sayısı 2

Bu frekans ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. Özellikle duygusal konularda daha uyumlu bir enerji oluşabilir. İş ortamında doğru insanlarla bağlantı kurma ihtimali artabilir. Maddi konularda ise sabırla ilerlemek bereket akışını güçlendirebilir.

Doğum Yılı Sayısı 3

Bu sayı sekansı yaratıcılık ve iletişim alanınızı aktive edebilir. Sosyal çevre genişleyebilir. Yeni iş fırsatları veya projeler ortaya çıkabilir. Aşk hayatında flört enerjisi artabilir ve yeni tanışmalar yaşanabilir. Maddi konularda ise yaratıcı fikirler kazanç getirebilir.

Doğum Yılı Sayısı 4

Bu frekans özellikle iş ve düzen kurma konularında destekleyici olabilir. Uzun zamandır planlanan projelerde ilerleme sağlanabilir. Finansal alanda istikrar oluşabilir. Aşk hayatında güven ve sadakat temaları ön plana çıkabilir.

Doğum Yılı Sayısı 5

Bu sekans değişim ve hareket enerjisini artırabilir. Yeni fırsatlar ve sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İş hayatında farklı bir yön ortaya çıkabilir. Aşk hayatında heyecan ve tutku artabilir. Maddi konularda ise risk almadan ilerlemek önemlidir.

Doğum Yılı Sayısı 6

Bu titreşim aile, sevgi ve ilişkiler alanını güçlendirebilir. Uzun süredir beklenen duygusal bir gelişme gerçekleşebilir. İş hayatında ise güvenilir ortaklıklar oluşabilir. Maddi konularda ise düzenli gelir ve istikrar ön plana çıkabilir.

Doğum Yılı Sayısı 7

Bu sekans içsel farkındalık ve sezgileri artırabilir. Kişi hayatındaki gerçek hedefleri daha net görebilir. İş hayatında doğru kararlar almak kolaylaşabilir. Aşk hayatında ruhsal uyum arayışı artabilir. Maddi konularda ise sabırla ilerlemek gerekir.

Doğum Yılı Sayısı 8

Bu frekans özellikle para ve güç alanında güçlü bir etki yaratabilir. İş hayatında önemli fırsatlar ve kazanç potansiyeli oluşabilir. Maddi konularda büyüme ihtimali artabilir. Aşk hayatında ise güçlü ve kararlı ilişkiler ön plana çıkabilir.

Doğum Yılı Sayısı 9

Bu sekans geçmişi bırakma ve yeni bir döneme girme enerjisi yaratabilir. Eski ilişkiler veya eski iş düzenleri kapanabilir. Yeni fırsatlar ve yeni insanlar hayatınıza girebilir. Maddi konularda ise geçmişte yapılan emeklerin karşılığı alınabilir.

Haftanın Enerji Mesajı

16 – 22 Mart 2026 haftası için bu sekansın ana mesajı şudur:

Hayatta bolluk yalnızca para değil, doğru insanlar, doğru fırsatlar ve kalp huzuru ile oluşur. İnsan niyetini netleştirdiğinde evrenin akışı da buna göre şekillenmeye başlar. Bu sekansın amacı kişinin niyetini berraklaştırmak ve yaşamındaki bereket alanlarını genişletmektir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

