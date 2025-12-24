Bölüm 2: Rolling Stone'a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

İngiliz folk-rock müziğinin en değerli ama belki de en kıymeti bilinmemiş hazinelerinden biri. Richard Thompson'ın karamsar ama bir o kadar da şiirsel söz yazarlığı, Linda Thompson'ın kristal berraklığındaki vokalleriyle bu albümde mükemmel bir denge buluyor. Albüm, içerik olarak biraz hüzünlü ve melankolik hikayeler anlatsa da sunduğu müzikal zarafetle dinleyiciyi anında büyülüyor. Karanlık temaların en güzel ezgilerle süslendiği, her dinleyişte farklı bir derinlik göreceğiniz ve eskimeyen bir eser.