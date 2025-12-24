onedio
Bölüm 2: Rolling Stone'a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

etiket Bölüm 2: Rolling Stone'a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Erkan Tuna Budak
24.12.2025 - 17:01

Müzik tarihinin en prestijli ve bir o kadar da tartışmalı listesinde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor! Rolling Stone'un güncellediği 'Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm' listesinin ilk bölümünde ısınma turlarını atmıştık. Şimdi ise vites yükseltme zamanı! 🎸

Efsane albümleri incelediğimiz ilk bölümü buradan inceleyebilirsiniz.

Kaldığımız yerden devam edelim: 490. sırada Linda Ronstadt - Heart Like a Wheel var.

Linda Ronstadt, listeleri altüst eden bu beşinci stüdyo albümüyle 'Kaliforniya’nın hippi-folk sevgilisi' imajından tam anlamıyla bir soft-rock kraliçesine dönüşüyor. Hank Williams’tan Buddy Holly’ye uzanan geniş bir yelpazede cover’lara yer veren sanatçı, özellikle albüme ismini veren parça ve Betty Everett klasiği 'You’re No Good' yorumuyla dikkat çekiyor. Ronstadt’ın eşsiz çok yönlülüğünü kanıtladığı Heart Like a Wheel, hem tutku hem de şüpheyi harmanlayan yapısıyla 70’ler pop-rock ustalığının en sağlam ve en tatlı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

489. Phil Spector and Various Artists - Back to Mono (1958-1969)

Bu devasa albüm seti, rock & roll tarihinin ilk büyük yapımcısı kabul edilen Phil Spector'ın meşhur 'Wall of Sound' (Ses Duvarı) tekniğinin adeta bir güç gösterisi. Rolling Stone, bu derlemeyi Spector'ın çocuklar için küçük senfoniler olarak tanımladığı, gençlik heyecanlarını ve kalp kırıklıklarını işleyen görkemli pop kayıtlarının zirvesi olarak görüyor. The Ronettes, The Crystals ve The Righteous Brothers gibi efsaneleri barındıran set, Be My Baby ve You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ gibi pop tarihine damga vurmuş başyapıtları bir araya getiriyor.

488. The Stooges - The Stooges

Punk rock'ın doğum sancılarını hissetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Velvet Underground'dan tanıdığımız John Cale'in yapımcılığını üstlendiği bu albüm, çıktığı dönemde değeri pek anlaşılmasa da sonradan rock tarihinin en etkileyici proto-punk klasiklerinden birine dönüştü. Iggy Pop'un can sıkıntısını ve gençlik öfkesini çiğ bir enerjiyle dışa vurduğu albüm özellikle 'I Wanna Be Your Dog' ve 'No Fun' gibi parçalardaki ilkel, kirli ve hipnotize edici sound'uyla gelecekteki punk akımının temel taşlarını döşedi.

487. Black Flag - Damaged

Hardcore punk'ın kilometre taşı desek abartmış olmayız. Henry Rollins'in gruba katılmasıyla birlikte Black Flag'in asi ruhu bu albümle ete kemiğe büründü. Rolling Stone, punkçıların hala büyük bir iştahla dinlediği bu albümü L.A. hardcore sahnesinin en belirleyici eseri olarak tanımlıyor. 'Rise Above' ve 'TV Party' gibi hiciv dolu klasiklere uzanan Damaged, Greg Ginn'in agresif gitarları ve Rollins'in hiddetli çığlıklarıyla saf bir enerji patlaması gibi.

486. John Mayer - Continuum

John Mayer'ın genç pop yıldızı imajından sıyrılıp rüştünü ispatladığı olgunluk dönemi eseri. Mayer bu albümde rotasını blues ve soul sularına çevirerek dinleyiciyi son derece zarif ve derinlikli bir deneyim yaşatıyor. Stevie Ray Vaughan ve Jimi Hendrix gibi gitar idollerine selam gönderen sanatçı 'Waiting on the World to Change' ve 'Gravity' gibi zamansız parçalarla modern gitarlı müziğin en rafine örneklerinden birini sunuyor. Continuum, baştan sona ustalıkla işlenmiş, huzurlu ve klas bir modern klasik.

485. Richard and Linda Thompson - I Want to See the Bright Lights Tonight

İngiliz folk-rock müziğinin en değerli ama belki de en kıymeti bilinmemiş hazinelerinden biri. Richard Thompson'ın karamsar ama bir o kadar da şiirsel söz yazarlığı, Linda Thompson'ın kristal berraklığındaki vokalleriyle bu albümde mükemmel bir denge buluyor. Albüm, içerik olarak biraz hüzünlü ve melankolik hikayeler anlatsa da sunduğu müzikal zarafetle dinleyiciyi anında büyülüyor. Karanlık temaların en güzel ezgilerle süslendiği, her dinleyişte farklı bir derinlik göreceğiniz ve eskimeyen bir eser.

484. Lady Gaga - Born This Way

Lady Gaga’nın sadece bir pop yıldızı değil, aynı zamanda bir ikon olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği albüm. Dans pistlerini sallayan şarkıların ardında kendin olmak ve farklılıklarını kucaklamak üzerine kurulu devasa bir manifesto yatıyor. Madonna’nın pop mirasına göz kırpan, rock enerjisini elektronik müzikle harmanlayan ve 'The Edge of Glory' gibi stadyum marşlarına ev sahipliği yapan Born This Way, Gaga'nın hayranlarına (Little Monsters) adadığı gösterişli, özgür ruhlu ve sınır tanımayan bir başyapıt.

483. Muddy Waters - The Anthology

Rock & Roll'un babasına bir saygı duruşu. Muddy Waters, Mississippi deltasının akustik hüznünü alıp Chicago'nun elektriğiyle birleştirerek müzik tarihini kökünden değiştiren isim. Rolling Stones grubuna (ve hatta bu listeyi yapan dergiye) ismini veren 'Rollin' Stone'dan 'Hoochie Coochie Man' ve 'Got My Mojo Working' gibi klasiklere kadar blues tarihinin en ağır topları bu koleksiyonda bir arada. Mick Jagger'dan Jimi Hendrix'e kadar herkesin ders niyetine dinlediği bu kayıtlar modern müziğin DNA'sını oluşturuyor.

482. The Pharcyde - Bizarre Ride II the Pharcyde

90’ların başında Batı Yakası hip-hop’ı denince akla gelen sert 'Gangsta Rap' imajına atılmış en neşeli tokat! Dr. Dre ve Snoop Dogg’un ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde The Pharcyde, işin içine bolca mizah, caz sample'ları ve gençlik enerjisi katarak bambaşka bir kulvar açtı. 'Ya Mama'daki şakacı tavırlarından, efsanevi hitleri 'Passin' Me By'daki melankoliye kadar her anı sürprizlerle dolu olan albüm, rap müziğin sadece sertlikten ibaret olmadığını kanıtlayan ve adı gibi tuhaf ve keyifli bir yolculuk tadında.

481. Belle and Sebastian - If You’re Feeling Sinister

İskoçya'dan çıkan bu kült albüm, indie pop müziğin en kırılgan ve en dokunaklı zirvelerinden biri kabul ediliyor. Stuart Murdoch liderliğindeki grup, oda müziği (chamber pop) tınılarını, okul koridorlarında kaybolmuş uyumsuz gençlerin, kitap kurtlarının ve hassas ruhların hikayeleriyle birleştiriyor. Folk tınılarının hakim olduğu, melankolik ama bir o kadar da hayat dolu şarkılarıyla If You're Feeling Sinister; kulaklığınızı takıp dünyadan biraz olsun uzaklaşmak istediğiniz anlar için mükemmel bir sığınak.

