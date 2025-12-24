Bölüm 2: Rolling Stone'a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
Müzik tarihinin en prestijli ve bir o kadar da tartışmalı listesinde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor! Rolling Stone'un güncellediği 'Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm' listesinin ilk bölümünde ısınma turlarını atmıştık. Şimdi ise vites yükseltme zamanı! 🎸
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaldığımız yerden devam edelim: 490. sırada Linda Ronstadt - Heart Like a Wheel var.
489. Phil Spector and Various Artists - Back to Mono (1958-1969)
488. The Stooges - The Stooges
487. Black Flag - Damaged
486. John Mayer - Continuum
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
485. Richard and Linda Thompson - I Want to See the Bright Lights Tonight
484. Lady Gaga - Born This Way
483. Muddy Waters - The Anthology
482. The Pharcyde - Bizarre Ride II the Pharcyde
481. Belle and Sebastian - If You’re Feeling Sinister
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın