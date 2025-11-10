onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bölüm 1: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

etiket Bölüm 1: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
10.11.2025 - 18:01

Rolling Stone dergisi yıllardır müzik dünyasının nabzını tutuyor. Onlara göre gelmiş geçmiş en iyi 500 albüm listesi, hem tartışmalı hem de kült bir referans. Biz de bu listeyi tersinden ele alıyoruz. Her ay 10 albüm. Kim hak ediyor, kim abartılmış, kim gözden kaçmış? Gerçekten en iyi kim? 

Birlikte konuşalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

500. sırada Arcade Fire'ın "Funeral" albümü var.

500. sırada Arcade Fire'ın "Funeral" albümü var.

Kanada’nın Montreal kentinden Arcade Fire, analog kayıtlarla başladığı bu yolda “Funeral” ile sıradan bir çıkış albümünden çok daha fazlasını başardı. Albümün adı rastgele seçilmemiş. Kayıt sürecinde grup üyelerinden bazılarının yakınlarını kaybetmesiyle (örneğin Régine Chassagne’nin anneannesi, Win Butler’ın dede­si) gelen yaşanmış acının, değişimin ve çocukluğun o saf halinin kaybının bir yansıması aslında bu albümün adı. Anlamı da 'cenaze'.

Indie rock tabanlı, içine oda yayı, senfoni yayları, barok pop öğeleri katılmış. Yani sadece gitar-bas-davul değil, büyük bir dokunuşla geliyor. Albüm ilk çıktığında eleştirmenlerden büyük beğeni kazandı. Birçok “yılın albümü” listesinde yer aldı ve zamanla “bu çağın klasiklerinden” arasında sayılıyor.

499. Rufus & Chaka Khan - Ask Rufus

499. Rufus & Chaka Khan - Ask Rufus

1977’de yayınlanan bu albüm, Rufus adlı funk/soul grubunun ve vokalde yer alan efsanevi Chaka Khan’ın birlikte kaydettiği önemli bir albüm. Grubun beşinci stüdyo çalışması ve Chaka Khan’lı döneminin en parlak işlerinden biri olarak anılıyor.

Albümde funk altyapılar, soul havası, zaman zaman yavaş temposu ve atmosferik parçalarla karşılaşıyoruz. Sadece dans için değil, his için de önemli şarkılar var. Öne çıkan parçalar arasında “At Midnight (My Love Will Lift You Up)' yer alıyor. Ayrıca “Hollywood” ve “Everlasting Love” gibi şarkılar, sadece ritmiyle değil, şarkı sözleri ve anlatımıyla da dikkat çekiyor.

498. Suicide - Suicide

498. Suicide - Suicide

Albüm adıyla aynı olan Suicide grubunun ilk stüdyo albümü. 1977’nin Aralık ayında, New York’taki Ultima Sound Studios’ta dört gün içinde kaydedildi. Albüm minimal elektronik devrelerle, tekrar eden ritimlerle, punk ruhuyla ve karanlık şehir yaşamı imajlarıyla dolu. Geleneksel gitar-bas-davul rock’tan ziyade, synthesizer ve drum machine gibi unsurlar ön planda. Örneğin “Frankie Teardrop” adlı şarkı albümde en çarpıcı işler arasında; yoğun, endişeli, yineleyici ve tedirgin edici bir ruh hâli var. (Albüm içinde gizli bomba gibi duran parça.)

Albüm ayrıca “synth-punk”, “proto-punk” ve “no-wave” etiketleriyle anılıyor, yani zamanın müzik kalıplarını esnetmiş, sınırları zorlamış bir iş.

497. The Indestructible Beat of Soweto

497. The Indestructible Beat of Soweto

1985’te yayımlanmış bir derleme albüm olan 'The Indestructible Beat of Soweto' sosyal, kültürel ve müzikal olarak Güney Afrika’nın ücra köylerinden gelen sesleri topluyor. “Township müziği” diyebileceğimiz, yerel ritmlerle batı pop-etkilerinin buluştuğu bir alandan çıkarılmış eserlerden oluşuyor. Kayıtları 1981-1984 yılları arasında yapılmış.Albümdekiler arasında 'mbaqanga, mqashiyo, maskanda ve isicathamiya' gibi Güney Afrika’nın özgün müzik türleri yer alıyor.

496. Shakira - ¿Dónde Están Los Ladrones?

496. Shakira - ¿Dónde Están Los Ladrones?

Shakira, bu albümün yapım sürecinde Bogota’daki bir havaalanında çantası çalındığını anlatıyor. Çantada albüm için yazdığı şarkı sözleri ve demolar vardı. Bu olay albüm adının ilham kaynaklarından biri olmuş. Albümün çevirisi de 'Hırsızlar Nerede?' gibi bir anlama sahip.

Albüm kapağında Shakira’nın elleri kömür ya da kirle kaplı şekilde görülüyor; o görüntüyle “hepimiz bir şeyler çalmışız/çalınmışız” gibi metaforlar taşıdığı söylenmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

495. Boyz II Men - II

495. Boyz II Men - II

“II” resmi olarak 30 Ağustos 1994’te yayımlandı. Albümün kayıtları Aralık 1993 ile Mayıs 1994 arasında gerçekleşmiş; farklı stüdyolar kullanılmış. Albümde birden fazla büyük hit var: I’ll Make Love to You ve On Bended Knee gibi.

  • “I’ll Make Love to You” şarkısı Billboard Hot 100’de tam 14 hafta bir numarada kaldı ve grup böylece ufak ama önemli bir rekor kırdı. İçinde “Khalil (Interlude)” gibi dokunaklı bir ara parça da var; grup arkadaşlarını kaybetmiş ve bunun etkisi albüme sinmiş durumda.

494. The Ronettes - Presenting the Fabulous Ronettes

494. The Ronettes - Presenting the Fabulous Ronettes

  • Bu albüm, The Ronettes grubunun ('The Ronettes featuring Veronica” olarak geçiyor) 1964 yılında yayımlanmış tek stüdyo çalışmasıdır. Yapımcısı efsane isim Phil Spector. Etkisi epey büyük. Onun ünlü “Wall of Sound” prodüksiyon tarzı albümün her köşesinde hissediliyor.

  • Albümde tamamı klasik 60’lar kız-grubu popuyla yoğrulmuş; “Be My Baby”, “Baby, I Love You”, “(The Best Part Of) Breakin’ Up”, “Walking In the Rain” gibi hit şarkılar yer alıyor.

493. Marvin Gaye - Here, My Dear

493. Marvin Gaye - Here, My Dear

  • Bu album, Marvin Gaye’nin on beşinci stüdyo çalışması olarak 15 Aralık 1978’de yayımlandı. Albümün yapım süreci epey çalkantılı geçmiş. Gaye’nin ilk eşi Anna Gordy Gaye ile boşanma süreci, yasal anlaşmalar ve müzik dünyasının içindeki ilişkiler etkili olmuş.

  • İlginç bir nokta ise boşanma davası kapsamında, Gaye bu albümden elde edeceği gelirlerin büyük bir kısmını Anna’ya devretmeyi kabul etmiş. Yani “ödemeyi müzikle yapıyorum” gibi bir durum söz konusu.

492. Bonnie Raitt - Nick of Time

492. Bonnie Raitt - Nick of Time

Bonnie Raitt’in Nick of Time albümü, 21 Mart 1989’da yayımlanan ve Don Was prodüktörlüğünde Los Angeles’taki Ocean Way, Capitol ve Hollywood Sound Recorders stüdyolarında kaydedilmiş bir iş olarak rock ve blues rock türlerini harmanlayarak sanatçının kişisel ve profesyonel zorluklarının ardından büyük bir çıkış yakalamasını sağladı.

Albümde yaşlanma, aşk, kayıplar ve kişisel yeniden doğuş temalarını işleyen 11 şarkı yer alırken “Nick of Time”, “Thing Called Love” ve “Love Letter” gibi öne çıkan parçalar, duygusal derinlikleri ve zengin müzikal altyapılarıyla dikkat çekiyor. Ticari olarak Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmiş ve ABD’de beş milyon kopya satmış, 1990 Grammy Ödülleri’nde “Yılın Albümü” dahil üç ödül kazanmış.

491. Harry Styles - Harry's House

491. Harry Styles - Harry's House

Harry Styles’ın 20 Mayıs 2022’de yayımlanan üçüncü stüdyo albümü Harry’s House, pop müziğinde samimi bir dönüşümün simgesi olarak kabul ediliyor. Albüm 13 şarkıdan oluşuyor ve “As It Was”, “Late Night Talking”, “Music For a Sushi Restaurant” gibi hit parçalar içeriyor. 

Eleştirmenler albümün müzikal akışını ve Styles’ın vokal performansını övdü. Pitchfork, albümün “sade ve duygusal bir adım” olduğunu belirterek Styles’ın “Kindness” felsefesini albüm boyunca yansıttığını vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın