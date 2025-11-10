Bölüm 1: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm

Kanada’nın Montreal kentinden Arcade Fire, analog kayıtlarla başladığı bu yolda “Funeral” ile sıradan bir çıkış albümünden çok daha fazlasını başardı. Albümün adı rastgele seçilmemiş. Kayıt sürecinde grup üyelerinden bazılarının yakınlarını kaybetmesiyle (örneğin Régine Chassagne’nin anneannesi, Win Butler’ın dede­si) gelen yaşanmış acının, değişimin ve çocukluğun o saf halinin kaybının bir yansıması aslında bu albümün adı. Anlamı da 'cenaze'.

Indie rock tabanlı, içine oda yayı, senfoni yayları, barok pop öğeleri katılmış. Yani sadece gitar-bas-davul değil, büyük bir dokunuşla geliyor. Albüm ilk çıktığında eleştirmenlerden büyük beğeni kazandı. Birçok “yılın albümü” listesinde yer aldı ve zamanla “bu çağın klasiklerinden” arasında sayılıyor.