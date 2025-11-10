Bölüm 1: Rolling Stone’a Göre Gelmiş Geçmiş En İyi 500 Albüm
Rolling Stone dergisi yıllardır müzik dünyasının nabzını tutuyor. Onlara göre gelmiş geçmiş en iyi 500 albüm listesi, hem tartışmalı hem de kült bir referans. Biz de bu listeyi tersinden ele alıyoruz. Her ay 10 albüm. Kim hak ediyor, kim abartılmış, kim gözden kaçmış? Gerçekten en iyi kim?
Birlikte konuşalım!
500. sırada Arcade Fire'ın "Funeral" albümü var.
499. Rufus & Chaka Khan - Ask Rufus
498. Suicide - Suicide
497. The Indestructible Beat of Soweto
496. Shakira - ¿Dónde Están Los Ladrones?
495. Boyz II Men - II
494. The Ronettes - Presenting the Fabulous Ronettes
493. Marvin Gaye - Here, My Dear
492. Bonnie Raitt - Nick of Time
491. Harry Styles - Harry's House

