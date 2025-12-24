"Biz Şimdi Neyiz?" Sorusunu Sormaya Cesaret Edemeyenler İçin 12 Şarkı
O meşhur 'Arafta Kalanlar' durağı... Flört desen değil, sevgili desen değil, arkadaş desen hiç değil. Karın ağrısı ile kelebekler arasında gidip gelen o ince çizgi.
O soruyu sormaya cesaret edemeyip, cevabı şarkılarda arayanlar ya da 'Belki bu şarkıyı story'me atarsam o anlar' diyenler için; işte 'Biz Şimdi Neyiz?' belirsizliğinin 12 şarkısı👇🏻
1. maNga - Cevapsız Sorular
2. İkiye On Kala - Bütün İstanbul Biliyor
3. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme
4. 2. "Acaba Sadece Arkadaş mıyız?" Sendromu ... Pinhani - Beni Al
5. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Ne Fark Eder
6. Athena - Senden, Benden, Bizden
7. 3. Melankoli ve Kabullenme ... Sezen Aksu - Biliyorsun
8. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber
9. Madrigal - Seni Dert Etmeler
10. 4. Final: Ya Hep Ya Hiç... Model - Değmesin Ellerimiz
11. Emir Can İğrek - Kor
12. Sertab Erener - İyileşiyorum
