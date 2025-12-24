onedio
"Biz Şimdi Neyiz?" Sorusunu Sormaya Cesaret Edemeyenler İçin 12 Şarkı

24.12.2025 - 20:01

O meşhur 'Arafta Kalanlar' durağı... Flört desen değil, sevgili desen değil, arkadaş desen hiç değil. Karın ağrısı ile kelebekler arasında gidip gelen o ince çizgi.

O soruyu sormaya cesaret edemeyip, cevabı şarkılarda arayanlar ya da 'Belki bu şarkıyı story'me atarsam o anlar' diyenler için; işte 'Biz Şimdi Neyiz?' belirsizliğinin 12 şarkısı👇🏻

1. maNga - Cevapsız Sorular

2. İkiye On Kala - Bütün İstanbul Biliyor

3. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme

Pinhani - Beni Al

5. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Ne Fark Eder

6. Athena - Senden, Benden, Bizden

Sezen Aksu - Biliyorsun

8. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber

9. Madrigal - Seni Dert Etmeler

Model - Değmesin Ellerimiz

11. Emir Can İğrek - Kor

12. Sertab Erener - İyileşiyorum

