"Biz Şimdi Neyiz?" Sorusunu Sormaya Cesaret Edemeyenler İçin 12 Şarkı

O meşhur 'Arafta Kalanlar' durağı... Flört desen değil, sevgili desen değil, arkadaş desen hiç değil. Karın ağrısı ile kelebekler arasında gidip gelen o ince çizgi.

O soruyu sormaya cesaret edemeyip, cevabı şarkılarda arayanlar ya da 'Belki bu şarkıyı story'me atarsam o anlar' diyenler için; işte 'Biz Şimdi Neyiz?' belirsizliğinin 12 şarkısı👇🏻