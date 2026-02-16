Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınmıştı: Reynmen ve Çakal'ın Testi Pozitif Çıktı
Geçtiğimiz günlerde yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş’ın testi pozitif çıktı. Ayrıca Çakal ismiyle bilinen rapçi Emirhan Çakal'ın da testinin pozitif olduğu öğrenildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı’nın test sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.
Kaynak: Burak Doğan / X
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda birçok kişi gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.
onların yaptığı ettiği içtiği sıçtığı beni etkilemiyor ve ilgilendirmiyor beni iktidarın icraatleri ilgilendiriyor ve etkiliyor. iktidarın gündem dağıtmak iç... Devamını Gör
sigaraya zam,geldi aq bize ne kokoculardan
Bu habere şaşıran var mı? 😅