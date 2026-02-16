onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınmıştı: Reynmen ve Çakal'ın Testi Pozitif Çıktı

Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınmıştı: Reynmen ve Çakal'ın Testi Pozitif Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 17:58

Geçtiğimiz günlerde yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş’ın testi pozitif çıktı. Ayrıca Çakal ismiyle bilinen rapçi Emirhan Çakal'ın da testinin pozitif olduğu öğrenildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı’nın test sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.

Kaynak: Burak Doğan / X

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda birçok kişi gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

Gözaltına alınanlardan biri olan Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş ile Çakal mahlaslı Emirhan Çakal’ın yasaklı madde testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Aynı operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı’nın test sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.

MÜJDAT AYDIN

onların yaptığı ettiği içtiği sıçtığı beni etkilemiyor ve ilgilendirmiyor beni iktidarın icraatleri ilgilendiriyor ve etkiliyor. iktidarın gündem dağıtmak iç... Devamını Gör

c.ysfalbs

sigaraya zam,geldi aq bize ne kokoculardan

Ata

Bu habere şaşıran var mı? 😅