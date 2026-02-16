onedio
16 Şubat Twitter (X) Çöktü mü? Twitter (X) Neden Çöktü, Neden Yok?

16 Şubat Twitter (X) Çöktü mü? Twitter (X) Neden Çöktü, Neden Yok?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 16:34

16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 16.30 sularında Twitter (X) çöktü. Twitter'a erişim sağlanamıyor... Twitter'a (X) girmeye çalışan kullanıcılar hata ekranıyla karşılaştı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. X'e neden erişilemiyor, Twitter (X) neden çöktü? Detaylar birazdan...

Twitter (X)'e girmeye çalışan kullanıcılar aşağıdaki uyarıyla karşılaştılar.

16 Şubat günü saat 16.30 sularında X'e erişim problemi yaşanmaya başladı. Twitter'ın (X) neden çöktüğüne dair henüz bir bilgi yayınlanmadı. Ancak erişim sorunu sürüyor.

