OnlyFans Operasyonunda Gözaltına Alınan 17 Kişi Tutuklandı: Tutuklanan İsimler Belli Oldu

16.02.2026 - 18:20

Türkiye’de mahkeme kararı ile erişimi engellenen OnlyFans’ta “müstehcen” içerik üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca tutuklanan bazı kişiler hakkında “Suç Gelirlerini Aklama” suçlamasıyla da dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, OnlyFans’ta içerik üreten bazı kişiler hakkında soruşturma açmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platforma IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu tutuklandı.

Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy ve Eda Alboya’nın cezaevinde olduğu; şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

