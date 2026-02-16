İçişleri Bakanlığı Kuvvetli Fırtına ve Yağış Nedeniyle Uyarı Yayınladı

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerini paylaşarak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın uyarı yayımladığı iller ve bölgeler şöyle:

'Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Tokat’ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Marmara’nın güneyi ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce’nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinde; Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önemle hatırlatılmaktadır.'