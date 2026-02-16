onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı Kuvvetli Fırtına ve Yağış Nedeniyle Uyarı Yayınladı

İçişleri Bakanlığı Kuvvetli Fırtına ve Yağış Nedeniyle Uyarı Yayınladı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 19:31

İçişleri Bakanlığı, meteoroloji verilerini paylaşarak 17 Şubat Salı günü Samsun, Trabzon, Bolu gibi iller ile Marmara Bölgesi’nin güneyi, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Kuvvetli yağışların ise Adana, Mersin ve Osmaniye’de etkili olacağı bildirildi. Bakanlık, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olması gerektiğini de belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de 17 Şubat Salı günü birçok kentte kuvvetli rüzgâr ve fırtına alarmı verildi.

Türkiye’de 17 Şubat Salı günü birçok kentte kuvvetli rüzgâr ve fırtına alarmı verildi.

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerini paylaşarak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın uyarı yayımladığı iller ve bölgeler şöyle:

'Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Tokat’ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Marmara’nın güneyi ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce’nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinde; Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önemle hatırlatılmaktadır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın