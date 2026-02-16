İçişleri Bakanlığı Kuvvetli Fırtına ve Yağış Nedeniyle Uyarı Yayınladı
İçişleri Bakanlığı, meteoroloji verilerini paylaşarak 17 Şubat Salı günü Samsun, Trabzon, Bolu gibi iller ile Marmara Bölgesi’nin güneyi, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Kuvvetli yağışların ise Adana, Mersin ve Osmaniye’de etkili olacağı bildirildi. Bakanlık, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olması gerektiğini de belirtti.
Türkiye’de 17 Şubat Salı günü birçok kentte kuvvetli rüzgâr ve fırtına alarmı verildi.
