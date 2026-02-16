Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Geri Dönüyor İddiası: İlk İşi Ekrem İmamoğlu’nu İhraç Etmek Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için dava açılmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkemenin kararını yakın zamanda açıklayacağını söyledi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramdan sonra CHP Genel Başkanı olacağını iddia etti. Atik’e göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk işi ise Ekrem İmamoğlu dâhil yargılanan CHP’li belediye başkanlarını partiden ihraç etmek olacak.