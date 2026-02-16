onedio
Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Geri Dönüyor İddiası: İlk İşi Ekrem İmamoğlu’nu İhraç Etmek Olacak

Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Geri Dönüyor İddiası: İlk İşi Ekrem İmamoğlu’nu İhraç Etmek Olacak

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 22:16

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için dava açılmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkemenin kararını yakın zamanda açıklayacağını söyledi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramdan sonra CHP Genel Başkanı olacağını iddia etti. Atik’e göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk işi ise Ekrem İmamoğlu dâhil yargılanan CHP’li belediye başkanlarını partiden ihraç etmek olacak.

Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine geçerek CHP Genel Başkanı olduğu 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay için dava açılmıştı.

Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine geçerek CHP Genel Başkanı olduğu 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay için dava açılmıştı.

Sonrasında CHP’nin 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında da dava açılmış ve iki dava birleştirilmişti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 10 Kasım 2025’te iddiaların seçim sonucunu etkileyecek nitelikte somut bulgularla desteklenmediğini vurgulayarak davanın konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığı gerekçesiyle reddine karar vermişti. Davacı taraf ise dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı.

TGRT Haber’de yayımlanan programa katılan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin yeniden CHP Genel Başkanlığı’na döneceğini iddia etti.

Fatih Atik’in açıklamaları 👇

