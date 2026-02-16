onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlülere Yönelik Operasyon Kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli İfadeye Çağrıldı

Ünlülere Yönelik Operasyon Kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli İfadeye Çağrıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 20:25

Gazeteci Burak Doğan, ünlülere yönelik operasyon kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Lal Denizli mevcutlu getirilmeyecek, ifadeye davet olarak çağrı gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Burak Doğan'ın haberine göre mevcutlu getirilmeyecek. Denizli'ye ifadeye davet olarak çağrı gönderildi.

Lal Denizli ilk açıklamayı yaptı.

Lal Denizli ilk açıklamayı yaptı.

Lal Denizli Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Nedenini bilmiyorum; tebligatım adliyeye bırakılmış. Ben Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligatı alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘İfade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağrılırsak gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
12
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın