Zonguldak’ta Çöken Madende 2 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Zonguldak
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2026 - 21:57

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan özel bir madende akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Kazada 3 işçi toprak altında kalmıştı. Yapılan çalışmalar sonrasında 1 işçi sağ olarak kurtarılırken, 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Özel madendeki kaza, Gelik beldesinde meydana geldi.

3 maden işçisinin toprak altında kalmasının ardından ekipler, İsmet Kabuk isimli maden işçisini sağ olarak kurtardı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

'Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.

Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.'

