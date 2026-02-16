onedio
Hepsi'nin Yasemin'i Spor Yapmaya Çalışırken Köpekleriyle Verdiği Savaşı Paylaştı

Lila Ceylan
16.02.2026 - 23:15

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun Yasemin'i Instagram hesabında paylaştığı spor videosuyla gündeme oturdu. Yasemin'in köpekleriyle imtihanı güldürdü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hepsi grubu bir döneme damgasını vurmuş, kızların ayrılığı hayranlarını derinden etkilemişti, hatırlarsınız.

2004 yılında hayatımıza giren, uzun bir aradan sonra Türkiye'nin ilk kız müzik grubu olarak çıkış yapan Hepsi, birbirinden hit 'Yalan', 'Aşk Sakızı', 'Üç Kalp', 'Olmaz Oğlan' gibi şarkılarıyla başta genç kızların olmak üzere milyonların gönlünü fethetmişti. Fakat ne yazık ki işler beklenenden de hızlı karışmıştı.

2009 yılında Gülçin Ergül gruptan ayrılmaya karar verince ilk darbesini alan grup, bir süre üç kişiyle; Cemre, Eren ve Yasemin'le devam etse de Gülçin gittikten sonra sektörde fazla tutunamadı.

Fakat yine de bir şekilde hayatımızda kaldılar! Aralarında sosyal medyayı en aktif kullanan da Yasemin Yürük olmuştu.

Grubun sonunu getirdiğine inanılan Gülçin Ergül şarkıcılık kariyerine solo devam ederken, Cemre, Yasemin ve Eren şarkıcılık defterini tamamen kapattı. 

Yasemin Yürük, sosyal medya için ürettiği içeriklerle sık sık gündeme oturan isimlerden biri haline geldi, her paylaşımıyla da adından mutlaka söz ettirdi. 

Bugün de yine Instagram hesabında paylaştığı videoyla dikkat çekti.

Spor yapmaya çalışırken köpekleriyle savaş veren Yasemin Yürük'ün koca çocuklarıyla imtihanı güldürdü.

