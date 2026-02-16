Hepsi'nin Yasemin'i Spor Yapmaya Çalışırken Köpekleriyle Verdiği Savaşı Paylaştı
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun Yasemin'i Instagram hesabında paylaştığı spor videosuyla gündeme oturdu. Yasemin'in köpekleriyle imtihanı güldürdü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepsi grubu bir döneme damgasını vurmuş, kızların ayrılığı hayranlarını derinden etkilemişti, hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat yine de bir şekilde hayatımızda kaldılar! Aralarında sosyal medyayı en aktif kullanan da Yasemin Yürük olmuştu.
Spor yapmaya çalışırken köpekleriyle savaş veren Yasemin Yürük'ün koca çocuklarıyla imtihanı güldürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
👏👏👏🎈