Hepsi'nin Yasemin'i Spor Yapmaya Çalışırken Köpekleriyle Verdiği Savaşı Paylaştı

2004 yılında hayatımıza giren, uzun bir aradan sonra Türkiye'nin ilk kız müzik grubu olarak çıkış yapan Hepsi, birbirinden hit 'Yalan', 'Aşk Sakızı', 'Üç Kalp', 'Olmaz Oğlan' gibi şarkılarıyla başta genç kızların olmak üzere milyonların gönlünü fethetmişti. Fakat ne yazık ki işler beklenenden de hızlı karışmıştı.

2009 yılında Gülçin Ergül gruptan ayrılmaya karar verince ilk darbesini alan grup, bir süre üç kişiyle; Cemre, Eren ve Yasemin'le devam etse de Gülçin gittikten sonra sektörde fazla tutunamadı.