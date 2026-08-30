Sağlıklı Ekmek Rehberi: Prof. Dr. Muhammed Keskin Ekmekleri Puanladı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DcWSvd...
Beslenme alışkanlıklarımızda günlük olarak en çok tükettiğimiz gıdaların başında ekmek geliyor. Fakat market raflarında veya fırınlarda gördüğümüz her ekmek türü vücudumuz için aynı etkiyi sunmuyor. Doğru ekmek seçimi, kan şekeri dengesinden sindirim sistemine kadar sağlığımızı doğrudan etkiliyor.
Prof. Dr. Muhammed Keskin, sıkça tüketilen ekmekleri puanladı. Keskin'in yaptığı liste pek çok kişinin kahvaltı alışkanlıklarını yeniden gözden geçirtti.
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Ekşi mayalı tam buğday ekmeği üst sıralarda yer alırken, içerdiği yoğun çözünür lif oranıyla kan şekerini en dengeli seviyede tutan tam çavdar ekmeği zirveye yerleşti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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