Sağlıklı Ekmek Rehberi: Prof. Dr. Muhammed Keskin Ekmekleri Puanladı

Ekmek seçimi yaparken çoğunlukla ambalaj üzerindeki çekici ifadeler veya ürünün rengi belirleyici oluyor. Ancak işin mutfağına ve biyokimyasal yapısına bakıldığında tablonun hiç de sanıldığı gibi olmadığı açıkça görülüyor. Örneğin kahvaltılarda sıklıkla tercih edilen tost ekmeği, içeriğine eklenen şeker ve üretim süreçleri nedeniyle ultra işlenmiş gıda kategorisine giriyor. Tost makinesinde ısındığında içerisindeki şekerin karamelize olması tat algısını güçlendirse de, vücuda faydadan çok zarar veriyor. Beyaz ekmek ise üretim aşamasında rüşeym ve kepek tabakalarından tamamen arındırıldığı için geriye yalnızca saf nişasta bırakıyor. Bu durum da tüketim sonrası kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açıyor.

Pazarlama taktiklerinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de tahıllı ve karabuğdaylı ekmekler olarak göze çarpıyor. Ekmek hamurunun üzerine sadece birkaç tahıl tanesi serpiştirmek o ürünü doğrudan sağlıklı kılmaya yetmiyor; asıl önemli olan hamurun temelini oluşturan unun kalitesi oluyor. Benzer şekilde market raflarında karabuğday unlu olarak satılan birçok ürünün arka etiketi incelendiğinde ana maddenin yine beyaz un olduğu anlaşılıyor. Glütensiz hazır ekmeklerde ise durum daha da çarpıcı bir hal alıyor. Glüten maddesi hamurdan çıkarıldığında ekmeğe o esnek ve yumuşak dokuyu verebilmek adına yoğun miktarda nişasta, yağ ve şeker ilave ediliyor. Bu sebeple glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olmayan bireylerin 'sağlıklı' düşüncesiyle hazır glütensiz ekmeklere yönelmesi beslenme açısından büyük bir yanılgıya dönüşüyor.