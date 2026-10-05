Attığın sağlam ama küçük bir adım bugün Oğlak'ın ilişkisine uzun vadede güven kazandırıyor. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması duygularını göstermek konusunda seni biraz daha cömert kılıyor; Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs de bunu doğru kelimelerle söylemeni kolaylaştırıyor.

Yalnızsan, iş çevresinden ciddi bir tanışıklık bugün gündeme gelebilir. Acele etmeden ilerlemen senin tarzına uygun; Venüs'ün retrosu geçmişte bıraktığın bir bağı hatırlatsa da, bugünkü sağlam zemin yeni bir başlangıca da izin veriyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…