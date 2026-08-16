Sevgili Oğlak, bu hafta aşkta biraz mesafeli hissediyorsun. Pazartesi Mars-Neptün karesi romantizmini sisliyor ve beklediğin ilgiyi göremediğin hissine kapılabilirsin. İlişkin varsa, partnerinden bir şey bekleyip söylemediğin için alınma ihtimalin var; bu döngüyü kırıp ne istediğini açıkça söylemelisin. Cuma günü yöneticin Satürn, Venüs ile karşı karşıya geliyor ve bu senin için haftanın en zor günü olabilir; ilişkide bir sınırla ya da bir sorumlulukla yüzleşebilirsin.

Bekarsan, birine dair kurduğun senaryo gerçeği yansıtmıyor olabilir. Kafanda büyüttüğün bir yakınlık, karşı tarafta aynı ağırlıkta olmayabilir. Bu hafta hayal kurmayı azaltıp somut olana bakmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…