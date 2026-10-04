Sevgili Oğlak, Terazi Yeniayı kariyer alanını hareketlendirirken yoğun tempo diz ve eklemlerine, özellikle uzun süre oturmaktan gelen kalça sertliğine yansıyabilir. Her saat başı ayağa kalkıp birkaç adım atmak bacaklarını rahatlatır. Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı beklenmedik bir sorumluluğun seni aniden yormasına neden olabilir; her şeyi tek başına yapmak yerine iş bölümü istemek enerjini korur. Sosyal çevrende yorucu bir buluşma olursa Venüs retrosu seni duygusal olarak da tüketebilir, bu yüzden kendine yalnız kalma zamanı ayır. Erken yatmak ve D vitamini kaynaklarına dikkat etmek sonbahar yorgunluğunu hafifletir. Sırt çantası taşıyorsan ağırlığı iki omuza eşit dağıt.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…