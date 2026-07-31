Sevgili Oğlak, Ağustos ayında ortak para, borçlar ve büyük finansal anlaşmalar gündeminin merkezinde olabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması kredi kapatma, vergi düzenleme, miras, sigorta ödemesi veya ortaklık payı gibi önemli bir maddi dosyada yeni dönem başlatabilir. Zira bu tutulma, başkalarıyla paylaştığın kaynakları daha kontrollü yönetmeni isteyecek.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu beklediğin toplu ödeme ya da finansman onayını getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı kariyer alanında güçlü bir fırsat yaratarak maaş veya prim artışını destekleyebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise imzalanacak bir sözleşme, satış veya ticari görüşme sayesinde para akışında yeni bir yön oluşturabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…