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Oğlak Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ağustos ayında ortak para, borçlar ve büyük finansal anlaşmalar gündeminin merkezinde olabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması kredi kapatma, vergi düzenleme, miras, sigorta ödemesi veya ortaklık payı gibi önemli bir maddi dosyada yeni dönem başlatabilir. Zira bu tutulma, başkalarıyla paylaştığın kaynakları daha kontrollü yönetmeni isteyecek.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu beklediğin toplu ödeme ya da finansman onayını getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı kariyer alanında güçlü bir fırsat yaratarak maaş veya prim artışını destekleyebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise imzalanacak bir sözleşme, satış veya ticari görüşme sayesinde para akışında yeni bir yön oluşturabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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