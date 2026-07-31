Sevgili Oğlak, Ağustos ayında sorumluluklarını taşırken bedeninin sınırlarını da hesaba katman gerekebilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi yoğun çalışma temposunda kas, omuz ve bel bölgesinde yorgunluk hissetmene neden olabilir. Aynı gün Merkür ve Satürn üçgeni ise günlük düzenini daha planlı hale getirmeni destekleyecektir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması zihinsel yoğunluğu artırarak uyku kaliten üzerinde etkili olabilir. Ayın son günlerinde çalışma saatlerini dengelemek ve yeterli dinlenme alanı bırakmak bedenine iyi gelecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…