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Oğlak Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ağustos ayında sorumluluklarını taşırken bedeninin sınırlarını da hesaba katman gerekebilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi yoğun çalışma temposunda kas, omuz ve bel bölgesinde yorgunluk hissetmene neden olabilir. Aynı gün Merkür ve Satürn üçgeni ise günlük düzenini daha planlı hale getirmeni destekleyecektir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması zihinsel yoğunluğu artırarak uyku kaliten üzerinde etkili olabilir. Ayın son günlerinde çalışma saatlerini dengelemek ve yeterli dinlenme alanı bırakmak bedenine iyi gelecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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