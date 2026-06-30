Sevgili Oğlak, bu Temmuz ayı senin için ortaklık sözleşmelerini ve yasal süreçlerini baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir davanın sonuçlanmasını, ertelenen bir imza törenini veya iş ortağınla yaşadığın uzlaşmazlık krizlerini kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan anlaşmaları tamamlarken, müzakere yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında uzlaşma odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru alacağın dış kaynaklı fonlara ve kredilere zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu uyumlu duruşun, yakın zamanda elde edeceğin komisyon veya prim başarılarıyla taçlanarak karşına çok daha rahat bir bütçe çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her yasal adım, seni sektöründe daha güvenilir hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…