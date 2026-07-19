Sevgili Oğlak, 26 Temmuz'da Satürn'ün Koç'ta retroya girmesi kariyer hedeflerini gözden geçirmen için gökyüzünden gelen ciddi bir davet niteliğinde; hız kesmek burada zayıflık değil, temelini sağlamlaştırma fırsatı. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı ise otorite ile ilgili bir konuda net bir tavır almanı gerektirebilir.

Maddi olarak ise Satürn'ün retro enerjisiyle attığın temkinli adımlar, aceleci hamlelerden çok daha kalıcı sonuçlar veriyor. Bu hafta yaptığın planlama önümüzdeki aylarda seni rahatlatacak.

İlişkisi olan Oğlak burçları için sorumlulukları paylaşmak, her şeyi tek başına taşımak yerine partnerine güvenmek ilişkiyi güçlendirebilir. Bekar Oğlak burçları ise iş çevresinde ciddiyeti ve güvenilirliğiyle dikkat çeken biriyle anlamlı bir bağlantı kurabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…