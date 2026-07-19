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Oğlak Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 26 Temmuz'da Satürn'ün Koç'ta retroya girmesi kariyer hedeflerini gözden geçirmen için gökyüzünden gelen ciddi bir davet niteliğinde; hız kesmek burada zayıflık değil, temelini sağlamlaştırma fırsatı. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı ise otorite ile ilgili bir konuda net bir tavır almanı gerektirebilir.

Maddi olarak ise Satürn'ün retro enerjisiyle attığın temkinli adımlar, aceleci hamlelerden çok daha kalıcı sonuçlar veriyor. Bu hafta yaptığın planlama önümüzdeki aylarda seni rahatlatacak.

İlişkisi olan Oğlak burçları için sorumlulukları paylaşmak, her şeyi tek başına taşımak yerine partnerine güvenmek ilişkiyi güçlendirebilir. Bekar Oğlak burçları ise iş çevresinde ciddiyeti ve güvenilirliğiyle dikkat çeken biriyle anlamlı bir bağlantı kurabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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