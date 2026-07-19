Sevgili Oğlak, 26 Temmuz'da Satürn'ün geri harekete geçmesi aşkta da seni 'acaba bu gerçekten sağlam mı' diye düşündürüyor. İlişkin varsa, bu bir soğuma değil, temeli kontrol etme dönemi; duygularını hemen dile getirmesen de, sadakatinle ve tutarlılığınla sevgi gösteriyorsun ve partnerin bunun değerini bilenlerdense şanslısın. Ancak duvarlarını fazla yükseltirsen, sevdiğin insan seni ulaşılmaz sanabilir; bazen bir 'seni özledim' demek, koca bir jestten daha güçlüdür.

Bekar Oğlaklar için aşk bu hafta cazibeyle değil, güvenle geliyor. Belki iş çevrenden, belki ciddiyeti ve olgunluğuyla dikkatini çeken biriyle, yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen bir bağ kurabilirsin. Sen zaten anlık heveslerin değil, kalıcı olanın peşindesin; bu hafta karşına çıkan kişi de tam bu ağırlıkta olabilir. Sadece kalbini korumaktan onu yaşamayı unutma.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…