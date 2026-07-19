article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Temmuz - 26 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 26 Temmuz'da Satürn'ün geri harekete geçmesi aşkta da seni 'acaba bu gerçekten sağlam mı' diye düşündürüyor. İlişkin varsa, bu bir soğuma değil, temeli kontrol etme dönemi; duygularını hemen dile getirmesen de, sadakatinle ve tutarlılığınla sevgi gösteriyorsun ve partnerin bunun değerini bilenlerdense şanslısın. Ancak duvarlarını fazla yükseltirsen, sevdiğin insan seni ulaşılmaz sanabilir; bazen bir 'seni özledim' demek, koca bir jestten daha güçlüdür. 

Bekar Oğlaklar için aşk bu hafta cazibeyle değil, güvenle geliyor. Belki iş çevrenden, belki ciddiyeti ve olgunluğuyla dikkatini çeken biriyle, yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen bir bağ kurabilirsin. Sen zaten anlık heveslerin değil, kalıcı olanın peşindesin; bu hafta karşına çıkan kişi de tam bu ağırlıkta olabilir. Sadece kalbini korumaktan onu yaşamayı unutma.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın