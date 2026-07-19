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Oğlak Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, karşı evindeki hareketlilik parayı bu hafta ortaklıklar ve iş birlikleri üzerinden getiriyor; bir sözleşme, bir danışmanlık geliri ya da birlikte yürüttüğün bir işten kazanç mümkün. 26 Temmuz'da yönetici gezegenin Satürn'ün geri hareketi ise uzun vadeli finansal planlarını gözden geçirmen için bir işaret. Aceleci büyüme yerine sağlam temeli seç, bu hafta attığın temkinli adım ileride seni koruyacak.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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