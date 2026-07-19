Sevgili Oğlak, karşı evindeki hareketlilik parayı bu hafta ortaklıklar ve iş birlikleri üzerinden getiriyor; bir sözleşme, bir danışmanlık geliri ya da birlikte yürüttüğün bir işten kazanç mümkün. 26 Temmuz'da yönetici gezegenin Satürn'ün geri hareketi ise uzun vadeli finansal planlarını gözden geçirmen için bir işaret. Aceleci büyüme yerine sağlam temeli seç, bu hafta attığın temkinli adım ileride seni koruyacak.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…