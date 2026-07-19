Sevgili Oğlak, 26 Temmuz'da yönetici gezegenin Satürn'ün geri harekete geçmesi, senin en hassas alanların olan eklemlerine, dizlerine ve kemik yapına dikkat çekiyor; ani hareketlerden çok, ısınarak ve yavaşça hareket etmek bu hafta seni koruyacak. Ciltteki kuruluğa da özen göstermek ve uzun süredir ertelediğin bir diş kontrolünü hatırlamak sana iyi gelebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…