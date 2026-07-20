Sevgili Oğlak, Ay ile Güneş arasında bugün oluşan çekişme tam kariyerinin merkezine düşüyor ve mesleki bir kararın sınav gününde olduğunu gösteriyor. Bir süredir yürüttüğün yol bugün 'işe yarıyor mu' testinden geçiyor; sonucu dürüstçe değerlendirmek zor ama gerekli.

Maddi konularda statüne bağlı bir harcama ya da yatırım gündemde. Görünmek için mi harcıyorsun, gerçekten ihtiyacın olduğu için mi; bugün bu ayrımı yapman lazım.

Aşk hayatında verdiğin bir söz sınanıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine daha önce söylediğin bir şeyi tutup tutmadığın bugün gündeme gelebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, birine verdiğin sözü hafife alma; küçük bir sözü tutmak bugün büyük bir güven kazandırıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…