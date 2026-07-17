Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde disiplinli duruşun iş hayatında meyvesini veriyor; emeklerinin karşılığını almaya başladığını hissediyorsun. Ancak bu başarı odaklı tavrın, duygusal ihtiyaçlarını bastırmana da neden olabiliyor.

Kariyer ve para tarafında bugün elle tutulur ilerlemeler kaydediyorsun; sabırlı ve istikrarlı çalışman takdir görüyor. Bu enerjiyi sürdürmen, önümüzdeki dönem için sağlam bir zemin hazırlıyor.

Aşk hayatında ise bugün biraz daha açık olman gerekiyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, işe verdiğin enerjinin bir kısmını partnerine ayırman aranızdaki mesafeyi kapatacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, duygularını bastırmak yerine ilgilendiğin kişiye küçük bir adım atmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…