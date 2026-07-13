Sevgili Oğlak, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında yeni bir dönemi başlatabilir. Neptün retrosunun etkisiyle hayatında gerçekten birlikte yol yürümek istediğin insanları daha net seçebilir, dengesi bozulmuş ilişkiler yerine karşılıklı güvene dayanan bağlar kurmaya yönelebilirsin.

Kariyer hayatında önemli bir iş birliği gündeme gelebilir. Yeni bir ortaklık teklifi alabilir, farklı bir ekiple çalışmaya başlayabilir ya da tek başına yürüttüğün bir projeye destek olacak bir isimle yolların kesişebilir. Maddi konularda ise birlikte yapılacak bir yatırım ya da ortak bir harcama için şartları ayrıntılı şekilde değerlendirmek ileride avantaj sağlayacaktır.

Aşk hayatında ise ilişkilerin yönünü belirleyecek gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan Oğlak burçları gelecek planlarını daha somut hale getirebilir; birlikte yaşamak, ailelerle tanışmak ya da ilişkiye yeni bir adım eklemek gündeme gelebilir. Bekar Oğlak burçları ise uzun vadeli düşündükleri biriyle ileriye doğru ciddi bir başlangıç yapabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…