Sevgili Oğlak, bugün Ay ev ve aile alanında ilerliyor ve seni yuvana çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam bugün ikinize de çok iyi gelecek. Dışarıda geçen kalabalık bir program yerine, kendi alanınızda kuracağınız sade bir düzen sizi yakınlaştırıyor. Belki birlikte bir yemek hazırlarsınız, belki sadece aynı kanepede oturursunuz; bugün ihtiyacınız olan şey gösteriş değil, huzur.

Bekarsan, hayatı yerli yerinde olan, seni tedirgin etmeyen biri bugün ilgini çekiyor. Heyecan verici ama belirsiz biri yerine, sağlam ve öngörülebilir biri sana daha güvenli geliyor. Bu tercihini sıkıcı bulma; senin için istikrar zaten en çekici özellik. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…