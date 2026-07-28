Sevgili Oğlak, bugün Kova Dolunayı senin kazanç ve öz değer alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, ortak bütçe ya da harcama konusunda bir konuşma bugün gündeminize gelebilir. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, paranın aslında bir güven ve değer meselesi olduğunu fark ediyorsun. Bugün partnerinle maddi konuları açıkça konuşmanız, ileride yaşanabilecek bir gerginliği baştan önlüyor. Şeffaf davranmak aranızdaki güveni pekiştiriyor.

Bekarsan, gösterişten çok güven veren, istikrarlı davranan birine yöneliyorsun. Dolunay’ın gerçekçi enerjisi, parlak ama boş vaatler yerine sağlam ve tutarlı birini sana çekici kılıyor. Sözünü tutan, davranışları belli olan biri bugün ilgini çekiyor. Gösterişe değil, sağlamlığa değer verdiğinde doğru kişiyi buluyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…