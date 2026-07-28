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Oğlak Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

29 Temmuz Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Kova Dolunayı senin kazanç ve öz değer alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, ortak bütçe ya da harcama konusunda bir konuşma bugün gündeminize gelebilir. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, paranın aslında bir güven ve değer meselesi olduğunu fark ediyorsun. Bugün partnerinle maddi konuları açıkça konuşmanız, ileride yaşanabilecek bir gerginliği baştan önlüyor. Şeffaf davranmak aranızdaki güveni pekiştiriyor.

Bekarsan, gösterişten çok güven veren, istikrarlı davranan birine yöneliyorsun. Dolunay’ın gerçekçi enerjisi, parlak ama boş vaatler yerine sağlam ve tutarlı birini sana çekici kılıyor. Sözünü tutan, davranışları belli olan biri bugün ilgini çekiyor. Gösterişe değil, sağlamlığa değer verdiğinde doğru kişiyi buluyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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