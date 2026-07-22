Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında ilişkilerdeki iletişim onarılıyor. Merkür tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında geri hareketini tamamlarken, son haftalarda partnerinle yaşadığın iletişim kazaları çözülüyor. İlişkin varsa, birbirinizi yanlış anladığınız, sözlerin ters gittiği o gergin dönem bugün geride kalıyor. Aslında ikiniz de aynı şeyi istiyordunuz ama araya giren yanlış anlaşılmalar sizi karşı karşıya getirmişti. Bugün sakin bir konuşma, o düğümleri tek tek çözecek. Karşındakini dinlemeye açık olduğunda, aranızdaki buzlar hızla eriyecek.

Bekarsan, bir süredir mesafeli davranan, sana karşı temkinli olan biri bugün yeniden yakınlaşabilir. Aranızdaki soğukluk aslında bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyordu ve bu bugün düzeliyor. Ona bir şans daha vermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…