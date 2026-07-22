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Oğlak Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 23 Temmuz Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür bugün karşı burcun olan Yengeç'te geri hareketini tamamlıyor ve senin ilişkiler alanı rahatlıyor. Retro boyunca bir ortağınla, bir iş arkadaşınla ya da partnerinle yaşadığın iletişim kazaları yavaş yavaş çözülüyor. İş hayatında askıda kalan bir ortaklık ya da bir müşteri ilişkisi bugün yeniden yoluna giriyor. Bu gelişmeyi değerlendir, ama kesin bir iş birliği sözleşmesini birkaç gün sonraya bırakmanı öneriyorum.

Maddi konularda ortak bir bütçe konusu netleşiyor. Retro süresince askıda kalan, biriyle paylaştığın bir ödeme ya da bir anlaşma bugün tekrar gündeme gelebilir ve sonuca bağlanabilir. Bu konuyu konuşmak için uygun bir gün. Karşı tarafla her ayrıntıyı açıkça netleştirmeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında ilişkilerdeki iletişim düzeliyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle aranızda son haftalarda oluşan yanlış anlaşılmalar bugün çözülüyor ve aranız yumuşuyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, bir süredir mesafeli olan biri yeniden yakınlaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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