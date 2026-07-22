Sevgili Oğlak, Merkür bugün karşı burcun olan Yengeç'te geri hareketini tamamlıyor ve senin ilişkiler alanı rahatlıyor. Retro boyunca bir ortağınla, bir iş arkadaşınla ya da partnerinle yaşadığın iletişim kazaları yavaş yavaş çözülüyor. İş hayatında askıda kalan bir ortaklık ya da bir müşteri ilişkisi bugün yeniden yoluna giriyor. Bu gelişmeyi değerlendir, ama kesin bir iş birliği sözleşmesini birkaç gün sonraya bırakmanı öneriyorum.

Maddi konularda ortak bir bütçe konusu netleşiyor. Retro süresince askıda kalan, biriyle paylaştığın bir ödeme ya da bir anlaşma bugün tekrar gündeme gelebilir ve sonuca bağlanabilir. Bu konuyu konuşmak için uygun bir gün. Karşı tarafla her ayrıntıyı açıkça netleştirmeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında ilişkilerdeki iletişim düzeliyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle aranızda son haftalarda oluşan yanlış anlaşılmalar bugün çözülüyor ve aranız yumuşuyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, bir süredir mesafeli olan biri yeniden yakınlaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…