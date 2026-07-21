Sevgili Oğlak, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor. İş hayatında başkalarıyla paylaştığın bütçeler, ortaklıklar ve destekler önümüzdeki dönem gündeminde olacak. Bugün bir ortağınla ya da yöneticinle finansal bir konuyu netleştirmeni öneriyorum, çünkü belirsizlik seni en çok yoran şey.

Maddi konularda Ay ile Plüton arasındaki gerilim derin bir konuyu masaya getiriyor. Bir kredi, bir vergi meselesi ya da miras gibi kalıcı bir mesele bugün karşına çıkabilir. Bu konuları duygularınla değil, belgelerle çözmelisin. Acele etmeden ilerle ve gerekiyorsa profesyonel destek al.

Aşk hayatında güven meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle aranızdaki güveni sözlerle değil, davranışlarla tazeleyeceksin. Bekar bir Oğlak burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni tatmin etmiyor ve gerçek bir bağ arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…