Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn'ün Ay ile karşıtlığı, bugün kariyerinde omuzlarındaki yükü olduğundan ağır hissettiriyor. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin; bir görevi devretmek yenilgi değil, olgunluk.

Maddi konularda sorumluluk duygun bugün seni kısıtlayıcı bir tutuma itebilir. Tedbirli olmak iyi ama kendine hiçbir şeyi çok görmek de bir tür yorgunluk; küçük bir esneme hakkını kullan.

Aşk hayatında mesafen bugün belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, yorgunluğunu partnerine soğukluk olarak yansıtmamaya özen göster; ne hissettiğini söylemen yeter. Bekar bir Oğlak burcu isen, kimseye yer açmayacak kadar dolu olduğun hissi bugünlük; kendini fazla zorlama. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…