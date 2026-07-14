Sevgili Oğlak, Yengeç burcundaki taze yeni ayın duru yansımaları bugün iş ortaklıklarınız ve ikili ilişkileriniz vasıtasıyla kariyerinizde yeni bir sayfa açmanızı sağlıyor. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişte ertelediğiniz kontratlar, eski anlaşmalar ya da yarım kalmış iş birlikleri masanıza tekrar gelerek kendilerini düzeltme fırsatı sunabilir. Uranüs’ün zihninize getirdiği ani farkındalıklar sayesinde, profesyonel ilişkilerinizde tıkanıklık yaratan sorunlara hiç zorlanmadan, oldukça pratik ve özgün çözümler üreteceksiniz.

Maddi konularda ise danışmanlıklar, ortaklı girişimler ya da geçmiş sözleşmeler üzerinden gelebilecek sürpriz gelirler bütçenizi canlandırabilir. Finansal kararlar alırken fevri adımlardan kaçınmalı, paranızı güvende tutacak adımlara odaklanmalısınız. Tamamen duygusal dürtülerle hareket etmek yerine, elinizdeki kaynakları korumayı seçmek bugün ekonomik anlamda daha huzurlu hissetmenize yardım edecektir.

İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinin sana tuttuğu aynada kendi eksiklerini görüp, ilişkideki empati ve şefkat dozunu artıracağınız çok naif bir akşam seni bekliyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, 'asla tarzım değil' dediğin ya da geçmişte şans vermediğin birinin sunduğu o güven veren sıcak yaklaşım, kalbinde aniden yepyeni bir kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…