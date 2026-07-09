Sevgili Oğlak, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte ev, aile ve yaşam düzeninle ilgili konular daha görünür hale gelebilir. Uzun süredir düşündüğün taşınma planı, ev değişikliği ya da birlikte yaşama fikri yeniden değerlendirilmek isteyebilir. Belki de sorun evin kendisinde değil, o evden beklediğin huzur duygusundadır.

İş hayatında evden çalışma düzeni, ulaşım süresi ya da günlük rutinlerin verimliliğini etkileyebilir. Özellikle sırf alışkanlıktan sürdürdüğün bazı çalışma yöntemlerini değiştirmek sana zaman kazandırabilir. Küçük düzenlemeler büyük rahatlık sağlayabilir.

Maddi konularda ev masrafları, aidatlar, abonelikler ya da ertelenen küçük tamiratlar gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise partnerinin sana nasıl hissettirdiği kadar, onun yanında nasıl biri olduğun da önem kazanıyor. Bekar bir Oğlak burcuysan, uzun süredir güvende hissettiğin biriyle ilgili duygularını yeniden değerlendirebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…