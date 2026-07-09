Sevgili Oğlak, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında huzur ile alışkanlık arasındaki farkı daha net görmeye başlayabilirsin. Uzun süredir devam eden bazı ilişkilerin seni gerçekten mutlu mu ettiği, yoksa yalnızca güvenli hissettirdiği mi sorusu gündemine gelebilir. Bugün duygular kadar konfor alanları da sorgulanacak.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle birlikte geçirdiğiniz sıradan günler ilişkinizin gerçek yüzünü gösterebilir. Yorucu bir günün ardından birbirinize nasıl davrandığınız, küçük sorunları nasıl çözdüğünüz ya da ev içindeki sorumlulukları nasıl paylaştığınız düşündüğünden daha fazla anlam taşıyacak. Çünkü ilişkiler bazen en çok sakin günlerde kendini gösterir.

Bekar bir Oğlak burcuysan, uzun süredir sana güven veren ama hiç romantik açıdan değerlendirmediğin biri dikkatini çekebilir. Bazen kalp büyük sürprizlerle değil, yanında kendini evinde hissettiğin insanlarla yakınlaşır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…