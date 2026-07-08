Sevgili Oğlak, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında zamanlama konusu ön plana çıkabilir. Geçmişte doğru insan ama yanlış zaman olduğunu düşündüğün biri yeniden aklına gelebilir ya da yıllar önce yaşanan bir ayrılığa bugün bambaşka bir gözle bakabilirsin. Bazen insan aynı hikâyeye farklı bir yaşta baktığında tamamen başka şeyler görür.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle birlikte geleceğe dair yaptığınız küçük planlar düşündüğünden daha fazla anlam taşıyabilir. Bir sonraki tatil, birkaç ay sonrası için alınan bir konser bileti ya da gelecek yıl konuşulurken kurulan cümleler sana ilişkinin ne kadar sağlam bir zeminde durduğunu gösterebilir. Bugün seni etkileyen şey romantik sürprizlerden çok, süreklilik hissi olacak.

Bekar bir Oğlak burcuysan, yıllar önce doğru zamanda karşılaşmadığın biri yeniden gündemine gelebilir. Bu bir mesaj, ortak bir arkadaş aracılığıyla alınan bir haber ya da tamamen tesadüfi bir karşılaşma olabilir. Ancak bu kez önemli olan geçmişte ne olduğu değil, bugün aynı insanların hâlâ aynı kişiler olup olmadığı olacak.

Bugün aşk hayatında değişen şey duyguların değil, onlara baktığın mesafe olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…