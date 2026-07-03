Sevgili Oğlak, partnerinle ilişkini bugün görev ve sorumluluklar üzerinden değil, duygu ve şefkat üzerinden yaşıyorsun. Birbirinize evinizin sıcaklığında vakit ayırmak, birlikte yemek pişirmek veya sadece sessizce birbirinizin yaralarını sarmak aşkınızı ölümsüzleştirecek.

Bekar bir Oğlak burcu isen, soğuk ve mesafeli flörtlerden bugün hiç haz etmiyorsun. Sana güven veren, empati yeteneği yüksek, aile bağlarına önem veren ve senin o gizli kırılganlığını sezgileriyle anlayan karakterle, temelleri çok sağlam ve sıcak bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…