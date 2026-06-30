Sevgili Oğlak, partnerinle ilişkide kimin ne kadar fedakarlık yaptığını açık ve nezaketli bir dille masaya yatırmak, sevgini dengeye kavuşturuyor. Ortak bir yaşamı paylaşırken kendi bireyselliğini korumanın yollarını bulmak, aranızdaki şefkati çok olgun bir seviyeye çıkaracak.

Bekar bir Oğlak burcu isen, sürekli onay bekleyen veya kendi hayatını yönetemeyen insanlara kapın sımsıkı kapalı. Ayakları yere basan, sınırlarına saygı duyan ve senin o yetkin doğana uyum sağlayabilen bir karakterle, karşılıklı güvene dayanan sarsılmaz bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…