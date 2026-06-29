Sevgili Oğlak, partnerinle ilişkinde artık 'ben' ve 'biz' dengesini kusursuz bir şekilde kuruyorsun. Dolunay'ın getirdiği o şeffaf gerçeklik, birbirinize olan bağlılığınızı testlerden geçirip sapasağlam bırakacak. Göz boyayan sözler yerine, hayatın zorluklarını birlikte sırtlamanın getirdiği o derin şefkat ve tutku bu akşama hakim olacak.

Bekar bir Oğlak burcu isen, Merkür retrosu nedeniyle eski partnerlerden veya yarım kalmış ortaklıklardan haberler alabilirsin. Ancak senin gözün geçmişte değil, Jüpiter'in sana vaat ettiği o derin dönüşümde. Seni anlayan, hayatını düzene sokmuş ve kriz anlarında sığınılacak bir liman olan o saygın kişiyle kuracağın bağ, kalbinde yepyeni bir güven inşası yaratacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…