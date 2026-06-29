Sevgili Oğlak, bugün senin günün! Haziran ayını kendi burcunda gerçekleşen, muazzam derecede güçlü bir Dolunay ile kapatıyorsun. Hayatında son bir yıldır inşa ettiğin, uğruna ter döktüğün her şeyin sonucunu aldığın, kimliğini ve dış görünüşünü adeta yeni bir formda ortaya koyduğun bir zirve noktası. Bir dönemi kapatıp çok daha olgun, kendi değerini bilen ve parlayan bir versiyonuna uyanıyorsun.

Bu kişisel uyanışın hemen yanında, Jüpiter Aslan burcuna geçerek senin ortak kaynaklar, kriz yönetimi ve derin dönüşüm evine şans dağıtmaya başlıyor. Kendi başına elde ettiğin başarıları artık kârlı ortaklıklarla, pasif gelirlerle veya eşin/ailenin maddi desteğiyle daha da büyüteceksin. Korkularını geride bırakıp, krizlerden güçlenerek çıktığın harika bir psikolojik iyileşme dönemi başlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, kendi burcundaki Dolunay seni daha net ve sınırları belli biri yapıyor. Partnerinle arandaki bağı yeniden tanımlayacak, sevginin sorumluluklarla harmanlandığı çok dürüst ve sağlam bir sayfa açacaksın. Bekar bir Oğlak burcu isen, Jüpiter'in derin sularındaki enerjisi, sana yüzeysel değil, ruhsal olarak tamamen güvenebileceğin, hem maddi hem de manevi anlamda omuz omuza durabileceğin o çok güçlü karakteri getiriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...