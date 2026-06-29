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Oğlak Burcu right-white
30 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Haziran Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Haziran Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kendi burcundaki Dolunay cilt yapısına, kemik dokularının yenilenmesine ve bedenin kalsiyum mineral dengesine en üst düzeyde frekans yansıtıyor. Bedeninin eski hücreleri attığı ve yeniden yapılandığı bu güçlü evrede, diz kapaklarında veya diş etlerinde anlık hassasiyetler yaşayabilirsin.

Hücresel döngünü desteklemek için kemik suyu, kolajen ve mineral ağırlıklı bir beslenme düzenine geçmek sana harika bir biyolojik destek sunar. İskelet sistemini yormayan, postürünü düzelten yumuşak esneme hareketleri yapmak, bu Dolunay'ın enerjisini fiziksel bir zindeliğe dönüştürecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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