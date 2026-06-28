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Oğlak Burcu right-white
29 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini iş ortaklıklarından ve resmi süreçlerden çekip ikili ilişkilere, yakın dostluklara ve hayatı eşit paylaştığın insanlara yönlendiriyorsun. Bir dostunla veya partnerinle aranızdaki dinamiği gözden geçirecek, kime ne kadar değer verdiğini ve kimden ne aldığını içsel bir terazide tartacaksın.

Verme ve alma dengesini yeniden kurduğunda, ilişkilerinde yaşadığın görünmez yorgunlukların da silinip gittiğini göreceksin. Kendi sınırlarını koruyarak ama aynı zamanda karşı tarafı duyarak kurduğun bu yeni adalet, sana büyük bir iç huzur veriyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen partnerinle aranızdaki sorumlulukları adilce paylaşmak ve birbirinizi gerçekten dinlemek sevginizi olgunlaştırıyor. İlişkinin yükünü tek başına taşımaktan vazgeçiyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen sürekli senin çabalamanı bekleyen flörtleri hayatından çıkarıyorsun. Seninle eşit şartlarda adım atan, dinlemeyi bilen ve iletişime değer veren adil bir karakterle yepyeni bir yola çıkacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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