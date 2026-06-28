Sevgili Oğlak, bugün Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini iş ortaklıklarından ve resmi süreçlerden çekip ikili ilişkilere, yakın dostluklara ve hayatı eşit paylaştığın insanlara yönlendiriyorsun. Bir dostunla veya partnerinle aranızdaki dinamiği gözden geçirecek, kime ne kadar değer verdiğini ve kimden ne aldığını içsel bir terazide tartacaksın.

Verme ve alma dengesini yeniden kurduğunda, ilişkilerinde yaşadığın görünmez yorgunlukların da silinip gittiğini göreceksin. Kendi sınırlarını koruyarak ama aynı zamanda karşı tarafı duyarak kurduğun bu yeni adalet, sana büyük bir iç huzur veriyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen partnerinle aranızdaki sorumlulukları adilce paylaşmak ve birbirinizi gerçekten dinlemek sevginizi olgunlaştırıyor. İlişkinin yükünü tek başına taşımaktan vazgeçiyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen sürekli senin çabalamanı bekleyen flörtleri hayatından çıkarıyorsun. Seninle eşit şartlarda adım atan, dinlemeyi bilen ve iletişime değer veren adil bir karakterle yepyeni bir yola çıkacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...